Heinrich Vogeler – Worpsweder Jugendstil-Künstler und politischer Aktivist

Von Berit Hempel

Die Welt ist für ihn Design. In Worpswede gestaltet Heinrich Vogeler (geb. am 12.12.1872) alles, von der Gabel bis zum Kleid der Ehefrau. Sein Barkenhoff zieht Künstler, Schriftsteller und Musiker an. Die Erlebnisse im Ersten Weltkrieg an der Front machen aus dem erfolgreichen künstlerischen Freigeist einen Pazifisten, der eine Schule für eine klassenlose Gesellschaft gründet. In Moskau setzt Vogeler seine Bilder für die kommunistische Idee ein. Doch als Deutscher wird er 1941 nach Kasachstan zwangsumgesiedelt, wo er verarmt und unterernährt am 14. Juni 1942 stirbt.