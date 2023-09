Tiere als Patienten – Mögliche und fragwürdige Therapien

Aufwändige Diagnosen, Hüft-OPs, Behandlung von Neurodermitis, Chemotherapien, Hilfe bei der Fortpflanzung. Das alles gibt es inzwischen auch für Hunde, Katzen, Schlangen und viele andere Haustiere. Für ihre Besitzer bedeutet das oft ein Dilemma, denn die Kosten können immens sein.

Künstliche Linsen, Stents, Transplantationen

Früher wurden schwerkranke Tiere ihrem Schicksal überlassen oder eingeschläfert. Das hat sich geändert: In deutschen Haushalten leben fast 14 Millionen Katzen, gut neun Millionen Hunde und sechs Millionen Kleintiere, etwa Hamster oder Meerschweinchen. Dazu kommen noch Millionen von Ziervögeln, Fischen oder Terrarienbewohnern. Um all diese Tiere kümmern sich weit mehr als 10000 Tierärzte mit teils ausgefeilten Therapien: Hunde bekommen bei grauem Star eine künstliche Linse und bei Herzschwäche einen Stent. Bestrahlung und Chemotherapie bei Krebs ist fast schon Standard. Für Katzen gibt es sogar die Nierentransplantation – jedenfalls in den USA.

Tiere gelten als Familienmitglieder

Der Trend zur High-Tech-Medizin für Tiere entspricht einem veränderten Zusammenleben zwischen Tier und Mensch. Bei einer Umfrage der Tierärztlichen Hochschule Hannover unter Tierhaltern antworteten 92 Prozent auf die Frage, ob sie ihr Tier als vollwertiges Familienmitglied betrachteten, mit ja. Der Gesetzgeber hat auf diese Entwicklung reagiert. Seit 1990 gelten Tiere nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch nicht mehr als Sachen.

Und so wird ein Rottweiler wird gegen schwarzen Hautkrebs bestrahlt und bekommt vorsorglich auch noch die Milz entfernt. Pferde werden in einer Spezialklinik in Narkose gelegt und kopfüber per Kran auf den Behandlungstisch gehievt. Im Zoo impft der Tierarzt Tiger mit dem Blasrohr und behandelt selbst die hochgiftige Königskobra, wenn die Schlangenhaut von Pilz befallen ist. In der Tiermedizin sind fast alle Therapien möglich, die auch menschlichen Patienten helfen. Aber was ist das Leben eines Tiers wert? Und wo sind Grenzen der Behandlung? Gelten für Haus- und Nutztiere die gleichen Normen?

Leben des Tieres gesetzlich geschützt

Michael Fehr leitet an der Tierärztlichen Hochschule Hannover die Kleintierklinik und ist Chirurg. Er fixiert gebrochene Katzenbeine mithilfe von Implantaten, baut hinkenden Schäferhunden künstliche Hüftgelenke ein, operierte neulich die von Geburt an ausgerenkten Ellbogengelenke eines jungen Hundes so geschickt, dass der wieder normal laufen kann. Neben der Kleintierklinik leitet Fehr auch die für besondere Tierarten, etwa Ziervögel oder Reptilien. Alles was es in der Humanmedizin auch gibt, das gibt es inzwischen auch für die Tiere, also speziell für Hund und Katze , sagt Fehr.

Was ist noch vertretbar?

Intensive Behandlung - oder Einschläfern? Juristisch gesehen können sich Tierbesitzer das nicht einfach aussuchen. Doch gibt es auch keine klaren Kriterien, wann was geboten ist. Die rechtliche Grundlage ist Paragraph 2 des Tierschutzgesetzes. Demnach ist Das Leben des Tiers sei ein gesetzliches Schutzgut, sagen Juristen. Wer ein Tier hält, es betreut oder zu betreuen hat, muss auch für eine angemessene Pflege und eine tiermedizinische Betreuung aufzukommen , erklärt der Tierethiker Peter Kunzmann. Daraus ergibt sich für ihn nicht nur eine Erlaubnis, sondern auch eine Verpflichtung des Tierhalters dem Tier gegenüber. Einschläfern darf man ein Tier nur, wenn ein Weiterleben ihm nicht mehr zumutbar ist, weil es beispielsweise unerträglich leidet.

Hohe Kosten - moralisches Dilemma

Doch genau die heutzutage vielen Therapie-Angebote für Tiere stellt Tierbesitzer oft vor ein moralisches und finanzielles Dilemma: Sie wollen ihrem Hamster oder Meerschweinchen helfen und es nicht sterben lassen, doch sie haben nicht das Geld, um die Behandlung zu bezahlen. Umgekehrt wissen Hausbesitzer auch: Wenn sie ihrem geliebten Vierbeiner eine neue Hüfte bezahlen, ernten sie im Bekanntenkreis oft Kopfschütteln.

Für Peter Kunzmann eine Frage der Haltung: Leute, die es sich leisten können geben in unserem gesellschaftlichen Umfeld Geld ganz oft für Dinge aus, über die man nur den Kopf schütteln kann als Außenstehender. Das steht mir deshalb nicht zu als Außenstehender, jemanden zu be- oder verurteilen und zu sagen, das ist aber viel zu viel Geld für die Therapie, die Tierarztkosten, von einer Katze oder einem Hamster oder sonst etwas, weil: Es gibt Leute, die geben sowas auch für Autos, Klamotten, Urlaubsreisen aus.

Klare Leitlinien, welche Therapie vertretbar oder sogar zwingend geboten ist, gibt es jedoch nicht. Für Kunzmann kann es jedenfalls kein "Zuviel" geben:

Das ist der Punkt, wo wir im Augenblick noch keine Definition oder keine Obergrenze und keine Grenzwerte haben. Ich hab Menschen kennengelernt, die Tausende in die Behandlung ihres Ridgebacks gesteckt haben, und es hat am Ende doch nicht zum Erfolg geführt. Solange es dem Tier dabei gut geht, hab ich kein Problem damit. Die andere Frage ist: was mache ich mit den Menschen, die es sich nicht leisten können, aber ihr Tier bräuchte es, und da sehe ich noch keine klare Kante.

Die Bestrahlung großer Tiere

Oder Pferde: Die Klinik Equinox Healthcare im hessischen Linsengericht ist auf die Bestrahlung selbst großer Tiere spezialisiert. Der Behandlungsraum sieht aus wie eine Fabrikhalle. Unter der Decke ist eine Schiene befestigt. Über sie lässt sich ein Schwerlastkran navigieren.

Das Pferd Lotte lahmt – Verschleiß im linken hinteren Sprunggelenk. Eine Bestrahlung soll ihr die Schmerzen nehmen. Damit sie dabei still hält, muss sie aber zuerst narkotisiert werden. Die schon schläfrige Stute wird zu einer gepolsterten Box geführt, in der sie eingeklemmt werden soll. Ein Pferd schlafen zu legen, ist eine logistische Herausforderung. Drei Helferinnen mühen sich gleichzeitig mit Lotte. Lotte ist ein Familienpferd, ihre Besitzer lassen es sich etwas kosten, sie wieder fit zu bekommen. Lottes Schicksal könnte aber auch ganz anders aussehen.

Der Mensch darf nur aus "vernünftigen Gründen" töten

Das Pferd als quasi Familienmitglied darf nicht getötet werden, nur weil es lahmt. Vielmehr muss der Halter nach dem Tierschutzgesetz dafür sorgen, dass sein Tier medizinisch behandelt wird. Wenn aber dasselbe Pferd als Schlachttier eingestuft werden kann, weil es beispielsweise noch nicht mit Medikamenten behandelt wurde, die dem Konsumenten schaden könnten, darf der Halter es zum Zweck der Lebensmittelproduktion schlachten lassen. Das klingt widersprüchlich - ist es auch.

Nach dem Tierschutzgesetz darf man ein Tier nur aus vernünftigen Gründen töten. Ein Tier zu töten, um es zu verwursten, gilt als solch ein vernünftiger Grund. Bis zu Beginn der 80er Jahre wurden auch Hunde noch in der Schlachttierverordnung erwähnt.

Manuskript zur Sendung