Kann die Hirnforschung Rätsel wie Geist, Bewusstsein, Freiheit lösen? Und was bedeutet das für die Theologie? Aus Anlass des 90. Geburtstages wiederholte die SWR2 Aula im Jahr 2018 drei Vorträge des streitbaren Papst- und Kirchenkritikers Hans Küng aus dem Jahr 2006. Dem Theologen geht es dabei immer um die Frage: Lassen die modernen Naturwissenschaften noch Platz für das Prinzip "Gott". Hans Küng starb am 6. April 2021.

Das einseitige Konzept der Hirnforschung

Küng zeigt auch in diesem Vortrag die Grenzen der naturwissenschaftlichen Methoden und Konzepte auf, dieses Mal geht es um die Hirnforschung, die aufgrund einiger Experimente behauptet, es gebe keinen freien autonomen Willen des Menschen, keine Freiheit im starken metaphysischen Sinne. Was immer die Hirnforschung misst oder im Experiment beobachtet, sie hat enge Grenzen des Zugangs zu geistigen subjektiven Bereichen:

Je genauer die Neurowissenschaftler die Funktionsweise unseres Gehirns zu beschreiben vermögen, desto deutlicher wird, dass alle ihre Messungen und Modelle just den zentralen Aspekt des Bewusstseins nicht erfassen: nämlich das subjektive Innewerden von Qualitäten wie Farbe oder Geruch, einer Überlegung oder einer Emotion. ( Hans Küng)

Gefährlicher Determinismus

Hirnforscher, die meinen, der freie Wille sei pure Illusion, der Mensch sei ein Bioautomat, der von den Neuronen gesteuert werde, begreifen das Subjekt nicht mehr als Urheber seiner Handlungen und somit auch für dieselben nicht mehr verantwortlich. Dazu Küng:

"Auch Hirnforscher setzen in ihrem alltäglichen Selbstverständnis die verantwortliche Urheberschaft bei sich, ihren Mitarbeitern und den Patienten ständig voraus. Dieses Selbstverständnis einfach als Epiphänomen zu erklären, verrät einen deterministischen Dogmatismus, der zu hinterfragen ist.

Dabei ist die Laborperspektive durch die Perspektive der Lebenswelt zu ergänzen, Außen- und Innenschau sind zu verschränken. Neben der neurophysiologischen Methode ist die Introspektion, das nach Innenhineinschauen, keineswegs zu verachten. Muss sie doch faktisch auch ständig vom Neurophysiologen geübt werden, wenn er seine Bilder und festgestellten Prozesse interpretieren will. Auch er muss dann, statt in den Kernspintomographen, "in sich selber hineinsehen": Die jedem Menschen mögliche Selbstbeobachtung, unterstützt durch Verhaltensbeobachtung anderer, kann nicht nur zurückschauen. Sie kann die psychologischen Vorgänge sogar gleichzeitig im Ablauf erfassen." (Hans Küng)

Religiöse Bilder vom Anfang und Ende

Küng macht in seinem Vortrag deutlich, dass religiöses Denken dort ansetzt, wo naturwissenschaftliche Methoden ein Ende haben; religiöses Denken überschreitet die Grenzen der Hirnforschung, der Evolutionsbiologie, der Astrophysik. Es fragt immer nach dem absoluten Anfang und dem absoluten Ende alles Seienden. In diesem Sinne enthält die Bibel poetische Bilder und Erzählungen vom Anfang und Ende:

Sie stehen für das durch die reine Vernunft Unerforschliche, für das Erhoffte und Befürchtete. In den biblischen Aussagen über das Ende der Welt geht es um ein Glaubenszeugnis für die Vollendung des Wirkens Gottes an seiner Schöpfung: Auch am Ende der Geschichte von Welt und Mensch steht – Gott!

Deshalb hat die Theologie keinen Anlass, das eine oder andere wissenschaftliche Weltmodell zu favorisieren, wohl aber das Interesse, den Menschen Gott als Ursprung und Vollender der Welt und des Menschen verständlich zu machen. Hier ist nämlich jeder Mensch vor eine Glaubensentscheidung gestellt. Nach der Botschaft der Bibel geht die Geschichte der Welt und das Leben des einzelnen Menschen hin auf jenes letzte Ziel der Ziele, das wir Gott, eben den Vollender-Gott heißen. Und wenn der Mensch ihn auch wie den Schöpfergott nicht beweisen kann, so kann er ihn doch bejahen, in jenem für ihn so vernünftigen, geprüften, aufgeklärten Vertrauen, in dem er schon Gottes Existenz bejaht hat. (Hans Küng)

Manuskript zur Sendung

Hans Küng war Professor der Fundamentaltheologie, der Dogmatik und ökumenischen Theologie an der Universität Tübingen. Seine kritische Haltung gegenüber der Kirche und des Papstes hatte zur Folge, dass ihm 1979 die kirchliche Lehrbefähigung entzogen wurde. Eine neue wichtige Aufgabe übernahm er als Präsident der 1995 gegründeten "Stiftung Weltethos". Auf Betreiben Küngs errichtete im Jahr 2011 die Stiftung Weltethos ein Weltethos-Institut an der Universität Tübingen. Wie kaum ein Theologe seiner Zeit bestimmte Küng die öffentliche Diskussion über Christentum, Kirche sowie andere religiös-theologische Probleme. Hans Küng starb am 6. April 2021.

