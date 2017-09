Es ist ein bekanntes Prinzip in der Wissenschaft: Je genauer man etwas wissen will, je näher man an etwas herankommen will, je mehr man Grundlagen erforschen will, umso größer ist der Aufwand, den man dafür betreiben muss. Die weitgehend unterirdisch gebaute Anlage reicht vom Forschungszentrum DESY in Hamburg-Bahrenfeld über fast dreieinhalb Kilometer bis nach Schenefeld in Schleswig-Holstein. Gekostet hat die Anlage mehr als 1,2 Milliarden Euro.