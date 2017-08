Die Gras- oder Herbstmilbe ist in Deutschland für den Menschen ungefährlich. Ihre Bisse können jedoch bis zu zweieinhalb Wochen jucken. Wie kann man sich vor den lästigen Plagegeistern schützen?

Die Grasmilben sind unterwegs. Schon Ende Juli haben sie dieses Jahr zugestochen. Eigentlich viel zu früh. Sonst sind die Plagegeister erst später unterwegs, nicht umsonst nennt man sie auch Herbstmilben. Sie überleben den Winter im Boden. Wenn es nicht früh und schnell genug durchfriert, haben die Spinnentiere genug Zeit, um in tiefere Schichten zu krabbeln.

Die Grasmilbe lauert an der Spitze von Grashalmen auf ihr nächstes Opfer. Wenn sie eine freie Körperstelle erwischt, beißt sie zu, sondert Enzyme ab und schlürft die Blut-Speichel-Mischung wie einen Longdrink. Den Biss spüren wir aber nicht. Denn das Tier sondert beim Saugen auch schmerzhemmende Substanzen ab. Nach sechs bis acht Stunden ist die Milbe satt und lässt sich fallen. Dann häutet sie sich und wird von einer Larve zur Nymphe. Für den Menschen beginnt dann das große Jucken.

Die Grasmilbe hat beim Biss besonders stabile Enzyme in die Wunde abgesondert. Deshalb halten die Schmerzen besonders lange an, manchmal bis zu zweieinhalb Wochen und die Biss-Stelle sieht auch ohne allergische Reaktionen übel aus. Die Quaddeln können bis zu 1 cm groß sein und sie sind erhaben. Die bekannten Antihistaminika wirken kaum. Aber, beruhigt die Heidelberger Allgemeinärztin Sabine Koschoreck, die Tiere sind nicht gefährlich. Doch sie sind lästig, besonders, weil sich die Milben gerne empfindliche Stellen am Körper aussuchen.