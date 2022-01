Knochenjob am Herd – Kurze Geschichte der Köche

Lange Zeit waren Köchinnen und Köche namenlose und kaum beachtete Haushaltssklaven, heute sind sie oft Superstars. Doch der Alltag in der Küche ist wenig glamourös.

Die Vergangenheit der Köche

Von der Popularität heutiger Stars, hätten Köche früherer Zeiten nur träumen können. Der Journalist, Autor und langjährige Restaurantkritiker Jörg Zipprick hat sich auch mit der Geschichte der Köche beschäftigt und antike und mittelalterliche Texte zu ihrem gesellschaftlichen Ansehen ausgewertet.

Zipprick: „Sie waren Küchensklaven, mit Sicherheit die besten Küchensklaven, die man damals für Geld bekommen konnte. Aber Köche waren und blieben lange Zeit namenloses Hauspersonal, sie waren Sklaven, sie waren Diener. Und weite Teile unserer Geschichte zeigen, dass gerade Köche immer besonders hart um ihren sozialen Aufstieg kämpften.“

Köche der Gegenwart

Und welche Visionen haben Köche heute? Inzwischen geht diese Diskussion über reine Geschmacksfragen weit hinaus. Qualität ist längst eingebunden in die Frage nach Lebensstil, Werteorientierung, Nachhaltigkeit. Wie weit soll die Industrie mit Formfleisch, Butteraromen oder Duftsprays von Austern oder Seeigeln unser Essen beeinflussen? Köche sind bei der Beantwortung dieser Frage entscheidend eingebunden. Sie sind heute Teil von Marketingkonzepten der Lebensindustrie und werden z. B. als Testemonials genutzt, erklärt Jörg Zipprick. Auf der anderen Seite stellen sich die Köche aber auch gegen Fertigprodukte, Zusatzstoffe und Aromen.

Englands Starkoch Nummer 1, Jamie Oliver, engagiert sich seit Jahren dafür, dass an englischen und amerikanischen Schulen gesünderes Essen gekocht wird. Auch die bekannte, österreichische TV-Köchin Sarah Wiener widmet sich den Kindern. Sie nutzt ihre Prominenz, um da anzusetzen, wo es die größten Defizite gibt: beim Konsumenten. Kinder kennen heute kaum noch den Unterschied zwischen natürlichen und massenhaft produzierten Produkten, erklärt Sarah Wiener. Deshalb sie hat eine Stiftung gegründet, die Pädagogen, Erzieher und Multiplikatoren im Sektor Kinderarbeit weiterbilden soll. Dazu werden Kochkurse vermittelt, die auch regional, saisonal und nachhaltig ausgearbeitet sind. So sollen Kinder, an Schulen und in Kindergärten, verstärkt mit dem Kochen in Kontakt kommen.

Köchin Sarah Wiener will Kindern eine besseres Bewusstsein für Ernährung vermitteln. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Köchinnen und Köche als Nachhilfelehrer der Nation in Sachen Qualitätsbewusstsein, Nachhaltigkeit und Ethik – ein Novum in der Geschichte dieses Berufsstandes. Und ein gesellschaftliches Engagement, das letztlich wieder die eigene Zunft herausfordert. Selbst Andreas Becker, Präsident im Verband der Köche Deutschland, räumt ein, dass z. B. in der Ausbildung Qualitätsfragen besser vermittelt werden müssen. Er betont, dass Herkunft, Behandlung und Nachhaltigkeit von Lebensmitteln, wichtige Informationen für jeden Koch sind.

Manuskript zur Sendung