Gerhard Richter – Der Über-Maler

Von Simone Reber

Er ist einer der berühmtesten Maler der Welt. Seine Bilder erzielen Rekordpreise. Zu seinen Ausstellungen pilgert das Publikum. Am 9. Februar 2022 wird Gerhard Richter 90 Jahre alt. 1932 in Dresden geboren, im Nationalsozialismus aufgewachsen, in der DDR ausgebildet, beginnt für ihn sein Werk 1961 mit der Ausreise in die Bundesrepublik. Seither hat er über 3000 Bilder geschaffen, hat Fotos mit einem Grauschleier übermalt und aufgewühlte Abstraktionen erfunden. Aber was versteckt sich unter der rätselhaften Oberfläche?