Generation Freizeit – Warum Arbeit für Berufseinsteiger nicht alles ist

Als der britische Archäologe Howard Carter im November 1922 das Grab des Tutanchamun entdeckte, war der damals zwölfjährige Hussein Abdulrassoul dabei - als Wasserträger für die Forscher aus Europa. Sein Sohn Nubi hält die Erinnerung an Carters ägyptische Helfer wach - in Qurna, einem kleinen Dorf in der Nähe des Tals der Könige. mehr...