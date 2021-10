Generation Corona – Wie Kinder und Jugendliche durch die Pandemie kommen

Von Andrea Lueg

Mehr Depressionen, mehr Schulabbrüche - schnell stand das Label "Generation Corona" im Raum. Aber wie haben junge Menschen selbst die Zeit erlebt, in der es Schule nur am Computer gab, Sport nur allein, kein Feiern, keine Reisen und irgendwo auch keine Perspektive? Was wurde aus erster Liebe, Sex und dem Erwachsenwerden? Während sich die Abi-Noten verbesserten, fielen die Noten an anderen Schulformen ab. Gibt es Gewinner und Verlierer? Und: Wie wirkt sich die Pandemie-Zeit langfristig auf Heranwachsende aus?