Gaza Blues – Vom Leben in Gefangenschaft

Die Welt ist in Gaza 40 Kilometer lang und 14 Kilometer breit. Sie endet an Mauern, Zäunen und Stacheldraht. Was jenseits davon existiert, haben die meisten Bewohner des elenden Küstenstreifens noch nie mit eigenen Augen gesehen. Die Alten verbittern, die Jungen verzweifeln. Gaza wird nur noch dann wahrgenommen, wenn an den Sperranlagen wieder mal die Gewalt eskaliert.

Zwei Millionen Palästinenser leben in Gaza, über die Hälfte ist jünger als 15 Jahre. Wie nehmen sie die Außenwelt wahr? Und wie sieht es in ihnen aus?

Manuskript zur Sendung