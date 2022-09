Fußball-WM in Katar – Kicken ohne Klimabewusstsein

Von Ronny Blaschke

Die FIFA spricht von der nachhaltigsten Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten: Nach der WM in Katar, die hitzebedingt erst am 21. November 2022 startet, sollen einige Stadien zurückgebaut oder abgetragen werden. Wie glaubwürdig ist das Konzept in einem Land, das eine der höchsten CO2-Bilanzen aufweist und in dem Staatsbürger Strom kostenlos beziehen? Etliche Stadien sind klimatisiert, die staatseigene Fluglinie gehört zu den wichtigsten Sponsoren im Fußball. Abseits von Katar diskutiert die Sportindustrie zunehmend über Klimaschutz. Doch das Umweltbewusstsein im Profi-Fußball ist eher gering.