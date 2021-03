Rund um die Corona-Schutzimpfungen gibt es viele Fragen, manchmal auch Unsicherheit. Sind die Impfungen wirklich sicher? Welche Nebenwirkungen kann es geben? Kann ich mich auf den Impfstoff von AstraZeneca verlassen? Was unterscheidet die verschiedenen Impfstoffe von Biontech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson und anderen? Wird bei der Impfung das Coronavirus in den Körper gespritzt? Verändern die Corona-Impfstoffe unser Erbgut? Was weiß man über die Impfung bei Kindern? Warum werden Schwangere bisher nicht geimpft? Warum braucht man oft zwei Impfungen? Bin ich nach der Impfung davor geschützt, andere anzustecken? Ihre Fragen zur Corona-Impfung. Martin Gramlich in Gespräch mit Prof. Dr. Carsten Watzl mehr...