Frauen in der Kriminalpolizei – Der lange Weg zur Ermittlerin

Von Silke Merten

In Mordfällen ermitteln, so wie Charlotte Ritter in der berühmten ARD-Serie "Babylon Berlin", war für Frauen in der Polizei lange undenkbar. Anfang des 20. Jahrhunderts sind die Geschlechter bei der Kriminalpolizei, kurz KriPo, klar getrennt. Die Beamtinnen haben soziale Aufgaben, sollen sich etwa um Straßenkinder kümmern. Erst ab den 1960ern können sie in den Kommissariaten Karriere machen. Bis heute gibt es dort deutlich weniger Kolleginnen als Kollegen. Auch, weil ermittelnde Polizistinnen lange mit dem Vorurteil zu kämpfen hatten, Frau-Sein und Staatsgewalt passten nicht zusammen.