Wie französische Beamte Leni Riefenstahl den „Persil-Schein“ verweigerten: Erste Akten aus der Besatzungszone digital archiviert

Im Elsass und in Lothringen wird seit dem 16. Jahrhundert hochwertiges Glas hergestellt. Einer der prägendsten Glas-Künstler ist René Lalique. 1860 wurde er in der Champagne geboren und war als Schmuckgestalter für Cartier tätig, bis er 1921 die Manufaktur in Wingen-sur-Moder in Lothringen eröffnete. Lalique-Vasen, Flakons und Glasfiguren wurden rund um die Welt bekannt. Seit der Schweizer Unternehmer Silvio Denz Lalique 2008 übernommen hat, gibt es neben der Serienproduktion auch wieder eine künstlerische Linie. So ließen unter anderem Damien Hirst oder auch Anish Kapoor hier ihre Entwürfe in Kristall fertigen. mehr...