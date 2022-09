Vor genau 100 Jahren wurde in Deutschland ein Lyrikband veröffentlicht, dessen Gedichte zu den ergreifendsten zählen, die in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs geschrieben wurden. Der Titel lautet „Die Schande. Gedichte eines dienstpflichtigen Soldaten aus der Mordsaison 1914-1918“, geschrieben von Oskar Kanehl. Der deutsche Lyriker ist heute fast komplett in Vergessenheit geraten, obwohl er beeindruckende Antikriegsgedichte schrieb und zahlreichen Lyrikerinnen und Lyrikern des Expressionismus als erster die Möglichkeit bot, ihre Texte zu publizieren. Kerstin Bachtler stellt Oskar Kanehl und sein Gedicht „Herbstmorgen“ vor. mehr...