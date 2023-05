Forschung im Dienste der Demokratie

Martin Gramlich im Gespräch mit dem Preisträger Prof. Andreas Zick



Für die vorbildliche Vermittlung von Forschung – die Vermittlung auf vielfältige originelle und nachhaltige Weise - wird jedes Jahr der angesehene Communicator Preis verliehen. Der Preis geht in diesem Jahr an den Bielefelder Sozialpsychologen und Konfliktforscher Professor Andreas Zick.

Herr Zick, Sie sagen, die Vermittlung ihrer wissenschaftlichen Arbeit und auch die wissenschaftliche Arbeit selbst zu Konflikten ist auch ein Eintreten für Demokratie. Lassen wir mal den Aspekt beiseite, dass Forschung zu Konflikten der Demokratie zuträglich ist, warum ist aber auch die Vermittlung dieser Arbeit wichtig für Demokratie?



Zick: Na ja, gucken wir mal ins eigene Land. Wir haben Anschläge auf Moscheen und Synagogen, auf Flüchtlingsheime, wir haben latenten und direkten Rassismus, wir haben antidemokratische Stimmung. Mich fragen viele Menschen an, die Projekte haben und durchführen, Herr Zick, was sind denn die Ursachen für diese antidemokratische Stimmung? Dann stelle ich eben mein Wissen zur Verfügung, meine Forschung, und so verstehe ich die Kommunikation mit der Öffentlichkeit im Dienste der Demokratie, ich stelle mein Wissen so bereit, dass es gleich in konkrete demokratische Projekte einfließen kann, das ist für mich der Demokratie zuträglich.

Gilt das nicht für sämtliche wissenschaftliche Disziplinen, sie verbreiten Wissen, das nicht mehr ein elitäres Geheimwissen ist?

Ja, das ist richtig. Man muss sehen: Manche Forschung ist sehr schwierig zu vermitteln, Forschung hat auch einen ganz anderen Zeitrahmen, wir brauchen manchmal Jahre, um Wissen zu generieren, die Bevölkerung oder die Medien wollen das Wissen aber schnell und augenblicklich haben. Da müssen wir eine Gratwanderung vollbringen. Und: Die Forschung gerät heute viel schneller in die Öffentlichkeit, wenn ich was sage, kommt das sofort an die Öffentlichkeit, durch Twitter und andere Netzwerke, da müssen wir aufpassen, dass wir seriös bleiben. Wir müssen behutsam vorgehen, brauchen immer wieder solide Grundlagenforschung. Und wir sind natürlich auch auf die Gesellschaft angewiesen, also ich brauche etwa Journalisten, die vor Ort sind und mir etwas über einen Konfliktherd, den ich nur aus der Entfernung kenne, erzählen können.

Sie müssen oftmals ihre Ergebnisse simplifizieren, obwohl Konflikte oftmals komplex sind, aber gleichzeitig dürfen Sie nicht zu sehr vereinfachen, das ist die Quadratur des Kreises?

Ja, das ist gut gesagt. Ich habe ja oftmals nur sehr wenig Zeit, ich muss etwa in den Medien in 1 Minute 30 Sekunden etwas über einen Terroranschlag erklären. Ich kann mich oftmals gerade darauf konzentrieren, erst einmal Irrtümer aus dem Weg zu räumen, das ist schon viel, und wenn wir dann ein paar Ursachen eines Konflikts vermitteln können, ist ja schon viel gewonnen. Ich muss das übrigens täglich lernen, wie man das macht, wie man mit den schnellen Medien kommuniziert, und zum Glück können wir als Forscher ja immer darauf hinweisen, wie man ein Thema nachträglich durch Bücher etc. vertiefen kann.

Was wünschen Sie sich von den Medien?

Ich wünsche mir nach den letzten zwei Jahren, dass man nicht jedes Thema populistisch diskutiert, dass sich auch Medien begreifen als wichtige Akteure in diesem politischen Prozess. Wir brauchen bei den Medien auch neue Kompetenzen, mehr Weiterbildung, gerade in Bezug auf den Dschihadismus und die Radikalisierung der Jugend. Da merke ich, die Medien wollen mehr darüber wissen, aber sie haben nicht die Zeit, das Wissen zu recherchieren, da müssen wir dann Fortbildung anbieten.

In einer komplexen Zeit haben simple Antworten Konjunktur, weil sie alles vereinfachen. Führt das nicht wieder zu Konflikten?

Da sprechen Sie was Wichtiges an, beim Brexit etwa geht es um etwas sehr Komplexes, ebenso bei den Flüchtlingen, da wird quer durch Europa gefährlich vereinfacht, es kursieren Definitionen, die die Komplexität abbauen, da müssen wir aufpassen, weil es dann der Populismus leicht hat. Da muss man auf die Bremse treten, so wie wir gesagt haben angesichts der Flüchtlingskrise, wir dürfen die Diskussion nicht aufheizen, wir müssen Diskussionen entschleunigen und versachlichen.