Paris sendet an Heiligabend ein Zeichen der Hoffnung in die Welt. Seit dem verheerenden Brand im April 2019 wird erstmals ein Konzert in der Kathedrale Notre Dame stattfinden. Es wird vom französischen Sender France 2 übertragen, der dem Wahrzeichen den ganzen Abend widmet. Dokumentarfilme über Notre Dame, dazu die Papstmesse live aus Rom und das Konzert des eigenen Chores – der Maîtrise de Notre Dame. Korrespondentin Stefanie Markert hatte die Gelegenheit, Sänger*innen und Musiker*innen bei einer der letzten Proben erleben zu dürfen. mehr...