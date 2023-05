Foodsharing boomt

Alles begann 2011, als die Dokumentation "Taste the Waste" in die Kinos kam. Der Filmemacher Valentin Thurn wollte die Wegwerfmentalität aber nicht bloß dokumentieren und gründete Zusammen mit Gleichgesinnten den Verein "Foodsharing". Nun wächst das Netzwerk so rasant an, dass der Verein mit der Koordination und Verteilung der Waren kaum noch hinterher kommt.

Herr Thurn das muss ja eigenartig sein, da feiert man einerseits einen großen Erfolg, hat aber gleichzeitig die Sorge, dass der Verein in Lebensmittelspenden ertrinkt. Wie empfinden Sie die Situation?

Naja, wir ertrinken nicht in den Lebensmittelspenden – im Gegenteil, es melden sich sehr viele Menschen, die gerne Lebensmittel verteilen möchten. Um das zu organisieren, müssen wir allerdings unsere Struktur verändern.

Mit einem Fahrradanhänger sammelt die Initiative Foodsharing Lebensmittel auf dem Markt in Konstanz picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Wir haben als Graswurzelbewegung begonnen und sind jetzt 25.000 „Foodsaver“, die einmal täglich oder mehrmals in der Woche bei Supermärkten Lebensmittel abholen. Das Projekt mit einem rein ehrenamtlichen Apparat zu organisieren war anfangs vielleicht möglich, aber jetzt müssen wir es professionalisieren. Wir haben vor, freiwillige Spenden zu sammeln, aber nicht den Zugang zum Essen mit irgendeinem Obolus zu verteuern – der ist umsonst und soll auch umsonst bleiben, es trifft schließlich vor allem Menschen, die knapp bei Kasse sind.

Das heißt also nicht, Sie bitten die Leute um weniger Lebensmittelspenden, sondern es geht tatsächlich um die Organisation?

Genau, Essensspenden von Unternehmen sind in Hülle und Fülle vorhanden, da könnte man sogar noch mehr retten, wir werden das Problem aber wahrscheinlich nie ganz lösen.

Foodsharing ist allerdings nicht nur ein Projekt um Essen zu retten, sondern auch ein soziales Projekt. Für Menschen am Rande der Gesellschaft, die nur wenige Möglichkeiten haben wieder in den Arbeitsmarkt rein zu kommen, besteht hier eine Möglichkeit sich selber und gleichzeitig anderen zu helfen – es ist nämlich auch eine Frage danach, wie ich den Menschen ihr Selbstbewusstsein gebe.

Das heißt, die Leute, die bei Ihnen mitmachen, finden sich dadurch wieder in eine Art Arbeitsalltag ein und können dadurch irgendwo anders vielleicht wieder einen Job finden?

Zumindest sich nützlich fühlen. Sie tun etwas, müssen pünktlich sein, um bei den Supermärkten abzuholen und sie erfahren Dankbarkeit von anderen, denen sie das Essen weitergeben. Das ist einfach etwas, das mit Selbstachtung zu tun hat und ihnen in der Arbeitswelt versagt blieb.

Wie könnten solche neuen Strukturen denn aussehen – Wie müsste man Foodsharing als einen bundesweiten Verein organisieren, dass die Verteilung wieder funktioniert?

Naja, sie funktioniert, wir kommen sozusagen nur an den Rand unserer Kapazitäten. Bislang haben wir einen Verein auf bundesweiter Ebene, die meisten „Foodsaver“ sind also keine Mitglieder, sondern haben nur eine Vereinbarung unterschrieben oder auf der Website angeklickt. Bei der Größe der Organisation geht das allerdings nicht mehr mit einer zentralen Organisation, wir müssen das Ganze dezentralisieren und Ortsgruppen gründen. Es ist auch eine Frage der Demokratisierung, das heißt, die Organisatoren der einzelnen Städte sollen gewählt werden. In den nächsten Monaten werden sich also Vereine oder Initiativen gründen, die das auf örtlicher Ebene organisieren.

Und davon erhoffen Sie sich, dass Sie dann einen Schritt weiter sind mit der Verteilung?

Viele Dinge lassen sich viel leichter örtlich klären. Ein Teil der Lebensmittel wird zum Beispiel über sogenannte „Fairteiler“, also öffentlich zugängliche Kühlschränke, an die Menschen weiter gegeben.

Der öffentliche Fairteiler-Kühlschrank in Berlin ist eine Alternative zum Wegwerfen von Lebensmitteln picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Die Örtlichkeiten können wir bundesweit gar nicht kennen. Um die Frage, was sich eignet oder wie organisiert wird, dass die Kühlschränke regelmäßig geputzt werden, muss sich eine örtliche Gruppe kümmern. Das ist bisher schon so, aber kaum mehr übersichtlich bei über 300 Fairteilern – die Idee ist sehr erfolgreich, übrigens auch international. Ich war letztens auf einem Filmfestival in Taiwan, da fand ich in einer Gemeinschaftsküche, einen Kühlschrank für Lebensmittelüberschüsse vorgesehen – das habe man in der Zeitung gelesen, dass es so einen Fairteiler irgendwo in Europa gibt – das hat mich sehr gefreut. Die Idee ist also wirklich weltweit erfolgreich, wir müssen es aber auch in Deutschland so organisieren, dass unsere Aktiven Vorort es verwalten können.

Daraus höre ich, dass die Freude über Ihren großen Erfolg noch die Sorgen über die Organisation überwiegt?

Ja, natürlich, das ist ein gigantischer Erfolg. Wir müssen uns vorstellen, es gibt uns gerade einmal viereinhalb Jahre. Von Null auf 200.000 Nutzer auf unserer Seite, das ist ein gigantischer Erfolg, klar.

Inzwischen gibt es auch andere Initiativen, wie zum Beispiel „The Good Food“. Wie sehen Sie das, ist das Konkurrenz oder heißen Sie das gut?

„The Good Food“ und andere die sich jetzt gründen, das sind kommerzielle Projekte, da müssen wir also einen klaren Strich ziehen. Bei uns ist alles ehrenamtlich und das Essen kostenlos. Aber dennoch sehe ich das nicht als Konkurrenz, es gibt so viele Lebensmittelüberschüsse. Diese Initiativen kommen zum Teil an andere Waren dran als wir, deswegen ist es gut, dass sich Startups um so etwas kümmern. „The Good Food“, also der erste Supermarkt der Lebensmittelüberschüsse verkauft, holt sich diese von der Lebensmittelindustrie, wenn die zum Beispiel falsch etikettieren.

Das könnten unsere Freiwilligen meistens gar nicht abholen, dazu braucht man Logistik und die Unternehmen geben die Waren auch nicht immer her, wenn es kostenlos sein soll. Was sie außerdem noch machen ist, sie holen Lebensmittel direkt vom Feld, was vom Bauer nicht geerntet wurde. Das machen wir zwar mal an einem Wochenende als Aktion, aber bei dem Ausmaß was in Deutschland auf dem Acker liegen bleibt oder bei den Bauern aussortiert wird, da wird keine Tafel und kein Foodsharing jemals daran kratzen können. Es lohnt sich also tatsächlich, hier nach kommerziellen Lösungen zu suchen.

Sie brauchen dringend Leute die noch mitmachen, die sich in den einzelnen Ortsvereinen organisieren, auch wenn es nur darum geht so einen Fairteiler-Kühlschrank zu putzen. Wie können sich Menschen einbinden, die sich nicht selbst aktiv einbringen können, die Idee aber gut finden?

Wir haben auf unserer Website foodsharing.de, mehrere Möglichkeiten: da können sich Menschen anmelden, die sagen sie möchten aktiv Essen retten, das ist eine sehr schöne Tätigkeit und man bekommt viele dankbare Blicke. Oder aber ich habe keine Zeit, aber möchte euch mit Geld unterstützen, dafür gibt es einen Spendenaufruf und ein gemeinnütziges Konto, dafür gibt’s dann auch eine Spendenbescheinigung. Man kann außerdem auch Fördermitglied werden. Es gibt also mehrere Möglichkeiten, wie man bei uns aktiv werden kann.