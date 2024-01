Fledermäuse schützen, mit ... Tequila!

Fakt ab! live! - Wir sind am 3.2.2024 beim SWR Podcastfestival in Mannheim jetzt schnell Tickets sichern: https://www.swr.de/home/podcastfestival-100.html



Diese Woche mit Charlotte Grieser und Aeneas Rooch.



Ihre Themen sind:

- Menschen die beim Laufen in ihre Handys tippen (=wir alle) nehmen einen breiten Cowboy Gang an (00:38)

- Wir haben Post von euch bekommen: Lob und Dank und KI-Bilder von Oktopoden mit Espressotassen (06:09)

- Bulgarischer Joghurt hilft den Mars zu besiedeln (09:14)

- In Zürich entsteht ein großer Stuhlproben-Tresor: Ein „Microbiota Vault“ (25:39)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Handynutzer gehen wie Cowboys: https://science.orf.at/stories/3223001/

Effects of smartphone use while walking on external knee abduction moment peak: A crossover randomized trial on an instrumented treadmill: https://www.cell.com/heliyon/pdf/S2405-8440(23)08371-8.pdf

How Bulgarian yogurt could help us colonise Mars: https://www.newscientist.com/article/mg26134723-200-how-bulgarian-yogurt-could-help-us-colonise-mars/

Can Bulgarian Yogurt enhance astronauts’ performance during the Mars Missions?: https://journalofethnicfoods.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42779-023-00211-5

Ein Tresor für menschlichen Kot: https://www.spektrum.de/news/mikrobiom-ein-tresor-fuer-menschlichen-kot/2203060

Unprecedented microbial diversity reported in remote Amazonian tribe: https://www.eurekalert.org/news-releases/464835



Redaktion: Martin Gramlich und Chris Eckardt

Idee: Christoph König