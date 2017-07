Die Ergebnisse der Studie gehen in eine eindeutige Richtung: „Generell kann man sagen, dass die Leute, die den positiven Film gesehen hatten, die also positive Erwartungen induziert bekommen hatten, tatsächlich ein niedrigeres Anstrengungserleben während der Aktivität zeigten, also sich weniger angestrengt fühlten“, berichtet Hendrik Mothes.

Hendrik Mothes und sein Team konnten also zeigen: Wer mit dem Gedanken an all die positiven Dinge, die Sport auslösen kann, losläuft oder sich ins Fitnessstudio aufmacht, der erlebt den Sport tatsächlich als weniger anstrengend. Allerdings: Das hat nur bei den Teilnehmern funktioniert, die sich generell für sportlich halten. Mothes erklärt: „Wenn Sie sich hingegen unsportlich fühlen, dann bringen die positiven Erwartungen an Sie und an die sportliche Aktivität nicht so viel. Was wir aber rausgefunden haben und da kommt das Kompressionsshirt ins Spiel, ist, dass das Kompressionsshirt vor allem für die Leute hilfreich ist, die sich als nicht so sportlich beschreiben würden.“