Aus dem einfachen Grundnahrungsmittel Brot ist ein Markenprodukt mit immer mehr Sorten und Anbietern geworden. Harald Friedls Dokumentarfilm „Brot“ bietet Einblicke in die heutige Welt des Brotes. Eine Frage dabei: Was essen wir da eigentlich?

Harald Friedls Dokumentarfilm "Brot" beginnt mit einer großen Überwältigung … sinnlicher Art. Die Bio-Bäckerin in der kleinen Pariser Boulangerie schneidet mit dem großen Messer durch die Kruste frisch gebackenen Brotes. Dann sehen wir Christopher Vasseur, ihren Chef, mit dem Brot in der Hand; wenn er auf die Kruste drückt, gibt es ein wunderbares Geräusch. "Es war eine Stunde im Ofen“, sagt Vasseur und schaut das Brot wie verliebt an.

Französische Kleinbäcker-Philosophie: den Teig beobachten

Man kriegt offen gestanden große Lust, in diese Kruste zu beißen (auch so funktioniert Kino mitunter, als Geschmacksanimateur). „Man könnte meinen, es ist verbrannt“, meint der Bäcker, „aber nein, es ist voller Aroma. Eine Stunde? In Frankreich macht das keiner mehr. Für diese Menge Brot ist der Standard in der Bäckerschule 15 bis 20 Minuten. Gärzeit hier: zwei Tage. Heute in der Schule: zwei Stunden. Es ist wie beim Wein, der zehn Jahre im Keller ruht: viel besser! Und es gibt etwas Grundlegendes, das in der modernen Brotindustrie völlig ignoriert wird. Und zwar das Beobachten. Den Teig beobachten! Er ist etwas Lebendiges, Fragiles.“ So der Back-Philosoph.

Mit seinem Credo steht Christopher Vasseur für die eine Seite des Spektrums, das Harald Friedl in seiner Doku "Brot" ausleuchtet. Zusammen mit der Biobäckerei Öfferl im niederösterreichischen Weinviertel.

Bei den Großbäckern geht es um Spitzentechnologie

Die andere Seite, Kontrapunkt – ökonomisch, philosophisch, handwerklich: die Backstraßen der Großbäckerei „Harry-Brot“ in Hamburg und Köln. Geschäftsführer Hans-Jochen Holthausen: "Die Harry-Bäcker setzen seit eh und je auf Spitzenqualitäten. Und dafür brauchen wir eben halt auch Spitzentechnologie. Mit jeder neuen Anlage ist es unser Ziel, sowohl die Produktivität wie auch die Qualität zu verbessern. Und die Produktivitätsfortschritte, die wir erzielen, geben wir auch gerne an den Markt weiter.“

Auch die belgische Puratos-Gruppe forscht nach dem authentischen Geschmack. Sie entwickelt Brotbackmischungen für den globalen Markt auf Basis hochtechnischer Untersuchungen in Labors. In ihrer "Sauerteig-Bibliothek", die Harald Friedl in "Brot" besucht, werden Teige aus der ganzen Welt gehütet, die ursprünglich von kleinen Bäckereien in Sizilien, Griechenland oder anderswo stammen. Karl de Smedt von Puratos sieht darin eine ganz normale Vorgehensweise: "Ich finde nicht", sagt Karl de Smedt, "dass wir kleinen Bäckern stehlen und die Industrie füttern. Die versucht immer, Produkte der Handwerker nachzumachen. Die Industrie kann durchaus qualitativ hochwertiges Brot anbieten, und zwar deutlich günstiger, weil sie das Mehl in riesigen Mengen einkauft."

Ökonomisch können kleine Biobäckereien wie die Öfferl-Bäckerei in Österreich oder die Pariser Boulangerie mit den großen Industrien natürlich nicht mithalten. In den 1980er-Jahren hatten beispielsweise die Öfferls – ein Familien-Unternehmen – auf industriell produzierte Backmischungen umgestellt. Das Ergebnis: Ihre Bäckerei stand bald kurz vor dem Ruin. Inzwischen haben der Öfferl-Sohn und sein Cousin den Betrieb übernommen und ihn binnen kürzester Zeit zu einem Bio-Vorzeigeunternehmen gemacht .

Gutes Brot: gesunder Luxus für Gutverdiener?

Bei Harald Friedls Doku "Brot" stellt sich natürlich die Frage, ob der Kauf guten, gesunden Brotes aus der Bio-Bäckerei ein Luxusunterfangen für die begüterten Schichten ist. Wer kann sich das leisten? Denn die große Mehrheit kauft ihr Brot im Supermarkt. Das ist aber nur die eine Sicht oder auch die eine Schicht des Problems.

Kritiker der heute üblicherweise in der Brot-Industrie angewandten industriellen Backmischungen und gentechnisch gewonnener Enzyme sehen diese Zutaten als Gefahr an und bringen sie mit immer häufiger auftretenden Gesundheitsproblemen in Verbindung. Ist die Glutenunverträglichkeit beispielsweise bloß eine körperliche Reaktion auf wenig gereiftes Brot und auf für den Körper schlecht verdauliche Zutaten und deren Verarbeitung? Christopher Vasseur, der Pariser Bio-Bäcker, ist dieser Meinung. Die Fermentation ist eine Vorverdauung von Glutenmolekülen, erklärt er. Wenn man Teig nicht lange genug fermentieren lässt, isst man etwas, das schwer verdaulich ist, sogar allergen für manche Menschen, so Vasseur.

In der Gegenüberstellung von Bio- und Großbäckereien, ihren Fertigungsprozessen und den Unternehmens- wie Lebensphilosophien ihrer Bäcker beleuchtet Harald Friedls Film nicht nur die sozialen, gesundheitlichen und ökologischen Bedingungen bei der Herstellung unseres Grundnahrunsmittels Brot; nein, die Doku wird am Ende auch zu einer Reflexion über die Zeit.

Der Pariser Bio-Bäcker Christopher Vasseur hingegen macht als die "Tragödie unserer modernen Welt" unsere falsche Haltung zur Zeit aus. Wir müssten die Zeit als Verbündete betrachten, sie bei der Herstellung des Brotteiges respektieren, "... sonst können wir nichts herstellen, das für unsere Ernährung langfristig gesund ist."

Ist dies am Ende ein Luxus- oder ein Überlebensargument? Oder ein sehr, sehr aktueller, quasi drängender Diskurs?