Far Beyond Meat! Ein neuer veganer Burger schmeckt nach Menschenfleisch

Dieses Mal sind Sina Kürtz und Aeneas Rooch zusammen am Start.



In dieser Folge von Fakt ab!:

- Eine Firma will künstliches Fleisch mit der DNA von Prominenten züchten und daraus Wurst herstellen. Essen wir bald Jennifer Lawrence-Salami? (00:33)

- Wissenschaftler haben herausgefunden, wieso Pandas Dick werden, obwohl sie nur Bambus essen (08:45)

- Wir trauern um die Heldenratte Magawa, sie hat in Kambodscha Landminen erschnüffelt. Welche coolen Jobs gibt’s noch für Tiere? (15:45)

- Und noch eine gute Nachricht: Das Tragen unserer Masken in der Pandemie lässt uns auf Fremde attraktiver wirken! (22:47)



Weitere Infos und Studien gibt's hier:

https://www.iflscience.com/editors-blog/a-company-wants-to-turn-celebrities-into-labgrown-salami-and-its-perfectly-possible/

https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(21)01707-1

https://www.swr.de/swr2/wissen/mollig-trotz-bambus-diaet-studie-findet-dickmacher-bakterium-in-pandas-100.html

https://www.spektrum.de/alias/bilder-der-woche/minenschnueffler-die-heldenratte-magawa-ist-tot/1970503

https://cognitiveresearchjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41235-021-00351-9



Habt ihr auch Nerd-Facts und schlechte Witze für uns?

Schreibt uns bei WhatsApp oder schickt eine Sprachnachricht: 0174/4321508

Oder per E-Mail: faktab@swr2.de

Oder direkt auf http://swr.li/faktab



Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König mehr...