Fabriken im Weltraum, Serverparks auf dem Mond – Raumfahrt wird zunehmend ein großes Geschäft

Von Arthur Landwehr

Einst ging es in der Raumfahrt nur darum, das Universum zu ergründen. Heute ist bereits ein großer Teil der Flüge zur Internationalen Raumstation kommerzieller Natur: Unternehmen lassen dort für neue Produkte forschen oder produzieren. Bereits in Planung sind Basen im All, von denen aus Satelliten positioniert und gewartet werden. Zu den Anbietern für kommerzielle Raumflüge gehören die Gründer von Tesla und Amazon, Elon Musk und Jeff Bezos. Bezos' Vision ist, "schmutzige" Industrie ins All zu verlagern. Und könnte sich der Mond nicht als Standort für supergekühlte Server eignen? (SWR 2021)