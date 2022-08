per Mail teilen

Klimakrise: Städte hitzefest machen

Wir müssen unserer Städte in der Klimakrise hitzefest machen, das fordern Wissenschaftler*innen in einem Artikel für das Fachmagazin „The Lancet“. Unter anderem empfehlen sie darin, sogenannte „Hitzeaktionspläne“ aufzustellen. Was bringen diese Pläne?