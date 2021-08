In Polen ist der Teufel los. Das jedenfalls lässt die Statistik vermuten: Trieben in den 1990er-Jahren gerade einmal vier katholische Exorzisten in Polen den Satan aus, sind es heute mehr als 200. Die Teufelsaustreiber werden direkt vom Bischof ernannt und bieten ihre Dienste ganz offen in katholischen Gemeinden an. Und diese Dienste werden gern in Anspruch genommen: Viele Gläubige gehen in Lebenskrisen nicht zum Psychologen, sondern zum Exorzisten.

Manche der Prediger sind inzwischen richtige Stars und rufen zum Massengebet in Fußballstadien. Exorzisten, Psychologen und Religionswissenschaftler kommen zu Wort – und natürlich auch Gläubige und vermeintlich vom Teufel Belagerte.

Warum ist der exorzistische Dienst derzeit so gefragt? Werden die Polen tatsächlich vom Teufel belagert - oder erliegen sie einem kollektiven Verfolgungswahn?

Manuskript zur Sendung