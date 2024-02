Erektionstraining ist wichtig! Wir sagen euch, wie's geht

Diese Woche mit Sina Kürtz und Charlotte Grieser.

Ihre Themen sind:

- Ein neuer Exoplanet wurde entdeckt – Sina erklärt, was das Ding kann (00:49)

- Streik gab es schon im Alten Ägypten (08:08)

- Kenianische Löwen kriegen weniger Zebrasteak. Schuld sind aber nicht die cleveren Zebras! (17:19)

Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Hubble findet Wasserdampf in der Atmosphäre eines kleinen Exoplaneten: https://www.mpia.de/aktuelles/wissenschaft/2024-03-gj9827d-water-world

Streik-Infos bei der bpb: https://www.bpb.de/themen/medien-journalismus/netzdebatte/213593/streik/

Disruption of an ant-plant mutualism shapes interactions between lions and their primary prey: https://www.science.org/doi/10.1126/science.adg1464

Habt ihr auch Nerd-Facts und schlechte Witze für uns?

Schreibt uns bei WhatsApp oder schickt eine Sprachnachricht: 0174/4321508

Oder per E-Mail: faktab@swr2.de

Oder direkt auf http://swr.li/faktab

Instagram:

@charlotte.grieser

@julianistin

@sinologin

@aeneasrooch

Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König