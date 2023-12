Erdbeben in Deutschland

Müller, Nowak oder Caspary – in Deutschland gibt es mehr als eine Million Familiennamen. Und es ist faszinierend zu erforschen, woher sie kommen, was sie bedeuten und wo sie sich verbreitet haben.

Jochen Steiner im Science Talk mit Dr. Rita Heuser, Namensforscherin an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz.