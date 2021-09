Endlager für Treibhausgase? – Norwegen will CO2 unter dem Meer entsorgen

In Norwegen schmieden Industrie und Staat bereits Pläne für Einnahmequellen, wenn die Öl- und Gasförderung zu Ende geht. Dann soll die Offshore-Infrastruktur und das Knowhow von 200.000 Beschäftigten genutzt werden, um das Treibhausgas CO2 einzusammeln und in die erschöpften Lagerstätten unter dem Meer zu pressen.

In den vergangenen Jahrzehnten förderte Norwegen riesige Mengen Kohlenstoff in Form von Öl und Gas aus der Nordsee. Diese Lagerstätten könnten das ausgestoßene CO2 über Jahrhunderte hinweg aufnehmen, sagt Martin Anfinnsen, der Vertriebs-Chef von Norwegens größtem Öl- und Gaskonzern Equinor. Die positivste Schätzung geht davon aus, dass alle Emissionen der gesamten EU über 400 Jahre dort gespeichert werden können. Die negativste geht von der Hälfte aus.

Norwegen sucht Ersatz für die Milliarden-Einnahmen aus der Öl- und Gasförderung

Noch machen sie Norwegen zum reichsten Land der Welt. Doch die Hälfte aller Vorkommen ist bereits erschöpft und die Fördermengen sinken. Deshalb setzt Norwegen auf den Zukunftsplan, durch die vorhandenen Pipelines zwischen der Küste und den Offshore-Erdgasfeldern CO2 zu leiten. So könnte das klimaschädliche Gas bis unter das Meer in die unterirdischen Speicher transportiert werden.

Norwegen plant in Zukunft CO2 durch die vorhandenen Pipelines zwischen der Küste und den Offshore-Erdgasfeldern zu leiten. So könnte das klimaschädliche Gas bis unter das Meer in die unterirdischen Speicher transportiert werden.

Carbon Capture and Storage, kurz CCS, heißt die Technik, die Norwegen dafür jetzt weltweit zum ersten Mal in all ihren Aspekten demonstrieren will. Das Parlament hat mit großer Mehrheit grünes Licht für das Erstellen eines technischen Konzepts gegeben. Bellona, die größte Umweltorganisation Norwegens, gehört übrigens zu den lautstärksten Befürwortern von CCS in Europa.

Norwegen hat bereits Erfahrung in der Speicherung von CO2 unter dem Meeresboden

Im Sleipner- und im Snøhvit-Gasfeld in der Barentssee speichert Norwegen seit über 20 Jahren CO2. Mit einer Großanlage wurden allerdings auch schlechte Erfahrungen gemacht. Die Anlage, die 2008 auf der Nordseeinsel Melkøya vor Hammerfest eröffnet wurde, hatte große Anlaufschwierigkeiten. Bevor dort ein einziges Gramm CO2 endgelagert werden konnte, mussten große Mengen Erdgas abgefackelt werden. Rund eine Million Tonnen Treibhausgas wurden damals in wenigen Monaten in die Luft geblasen. Inzwischen funktioniert die Anlage aber und trennt bei der Erdgasförderung jährlich 700.000 Tonnen CO2 ab, das dann zurück in den Meeresgrund gepresst wird.

Von einem norwegischen CO2-Endlager könnte ganz Europa profitieren

Der mit dem Paris Klimaabkommen vereinbarte Abschied von fossiler Energie wird sehr teuer, wenn Öl, Gas und Kohle in allen Wirtschaftsbereichen komplett durch erneuerbare Energie ersetzt werden müssen.

Equinor-Manager Tor Martin Anfinnsen hat durch die CO2 Speicherung großes Sparpotential für die EU errechnet: Wird stattdessen weiterhin teilweise Erdgas für Heizungen, Industrieprozesse und Verkehr genutzt und das dabei entstehende Treibhausgas in Norwegen wieder aus dem Verkehr gezogen, dann könnte Europa die unglaubliche Summe von einer Billion Euro sparen.

Das norwegische Polarlicht-Projekt will das C02 Endlager wirtschaftlich machen

Die Technik in all ihren Teilen weiterentwickeln und die Kosten senken, das ist das Hauptziel des norwegischen Polarlicht-Projekts. Für Transport und Endlagerung soll ein Konsortium der drei Ölkonzerne Equinor, Shell und Total sorgen. Projektpartner für die CO2-Abtrennung aus Industrieabgasen ist der deutsche Konzern HeidelbergCement.

Die Zementindustrie ist für rund fünf Prozent aller Treibhausgase verantwortlich

Sie ist einer der weltweit größten Klimasünder, ihre CO2 Emissionen entsprechen den Emissionen des gesamten Flugverkehrs. Eine kleine norwegische Versuchsanlage hat ein Jahr lang gezeigt, dass es auch anders ginge. Das CO2 wird dabei mit einer chemischen Reaktion, der sogenannten Aminwäsche, vom restlichen Abgas getrennt. Bisher gibt es das nur für kleine Mengen im Labormaßstab.

Klimakiller Industrie - lässt sich das Kohlendioxid abfangen und weiter nutzen?

In Norwegen wird die Trennung des CO2 vom restlichen Abgas bei Großanlagen erforscht

Das Parlament in Oslo hat dafür das technische Konzept für eine 300 Millionen Euro teure Großanlage für das größte Zementwerk Norwegens Zementwerk in Auftrag gegeben.

Geplant ist, dass das CO2 zunächst zwischengespeichert und komprimiert wird. Dann soll es als Flüssiggas auf Tankschiffe gepumpt werden, die es an die norwegische Westküste bringen. Dort wird eine Anlage zur Vorbehandlung des CO2 gebaut, damit es anschließend unter dem Meeresboden gespeichert werden kann.

Beim Klimasünder Müllverbrennung könnten 90% des Treibhausgases aufgefangen werden

Im größten Müllkraftwerk Norwegens, Klemetsrud, werden 400.000 Tonnen Hausmüll pro Jahr verfeuert. Hier kommt für jede Tonne Müll, die verbrannt wird, ungefähr eine Tonne CO2 aus dem Schornstein. Trotzdem ist Verbrennung die klimaschonendste Art der Abfallbeseitigung. Denn auf einer Deponie würde der Müll sehr viel Methan erzeugen, dessen Klimawirkung den CO2-Ausstoß bei weitem überstiege.

Von den 400.000 Tonnen Treibhausgas, die jedes Jahr in der Müllverbrennungsanlage entstehen, könnten 90 Prozent aufgefangen werden. Das hat eine kleine Pilotanlage gezeigt. Jannicke Bjerkås, Chefin des CCS-Projekts bei der finnischen Betreiberfirma Fortum hat ausgerechnet, dass fünf Prozent der gesamten weltweiten Treibhausgasemissionen eingespart werden könnten, wenn die Technik überall angewandt würde. Die gleiche Menge also, die Zementherstellung oder Flugverkehr verursachen.

Ab 2050 müssen mindestens zehn Milliarden Tonnen CO2 aus der Atmosphäre entfernt werden

Um die Erderwärmung, wie in Paris vereinbart, unter zwei Grad Celsius zu halten, darf die Menschheit bis zum Jahr 2100 nur noch 725 Milliarden Tonnen CO2 zusätzlich in die Luft blasen. Selbst bei sinkenden Emissionen wäre dieses Limit schon in den 2030er-Jahren erreicht. Danach dürfte kein einziges Gramm Treibhausgas mehr freigesetzt werden. Da das völlig unrealistisch ist, geht der Weltklimarat IPCC schon lange davon aus, dass spätestens ab Mitte des Jahrhunderts CO2 aus der Atmosphäre wieder entfernt werden muss, und zwar mindestens zehn Milliarden Tonnen im Jahr. Das entspricht einem Viertel der derzeitigen globalen Emissionen.

Das CO2 für die Endlagerung wird am einfachste und effizientesten dort eingefangen, wo es aus Schornsteinen von Kraftwerken und Industrieanlagen in hohen Konzentrationen freigesetzt wird.

CO2 wird am einfachsten direkt an den Kraftwerken und Industrieanlagen eingefangen

Technisch wäre es zwar möglich, das CO2 für die Endlagerung direkt aus der Luft zu gewinnen. Doch das erfordert sehr viel Energie, denn Luft enthält das Treibhausgas nur zu einem Anteil von 0,04 Prozent. Viel einfacher kann es eingefangen werden, wo es aus Schornsteinen von Kraftwerken und Industrieanlagen in hohen Konzentrationen von bis zu 35 Prozent freigesetzt wird. Weltweit gibt es solche Anlagen allerdings erst an 17 Standorten mit einer Gesamtkapazität von gerade einmal 35 Millionen Tonnen im Jahr. Das sind nur 0,4 Prozent der künftig nötigen Menge.

Norwegens Öl- und Gasindustrie setzt auch auf Wasserstoff als Energieträger

Tatsächlich spielt Wasserstoff in vielen Zukunftsszenarien der Energieversorgung eine wichtige Rolle als Ersatz für Öl und Gas. Die Herstellung von Wasserstoff durch die sogenannte Elektrolyse – die elektrische Aufspaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff – verbraucht aber große Mengen an Strom. Und nur wenn der ausschließlich aus erneuerbaren Quellen gewonnen wurde, wäre Wasserstoff tatsächlich ein sauberer Brennstoff.

Einfacher und billiger ist es, den Treibstoff der Zukunft aus Erdgas zu gewinnen. Wird der Kohlenstoff aus dem Erdgas entfernt, bleibt reiner Wasserstoff zurück. Als sauberer Energieträger könnte er durch Pipelines nach Kontinentaleuropa fließen. Wird der Wasserstoff verbrannt, entsteht dabei nichts als Wasser. Damit das Ganze klimaneutral bleibt, müsste das CO2, das bei der Aufspaltung des Erdgases angefallen ist, sicher deponiert werden.

Die Manager des norwegischen Equinor-Konzerns (früherer Name Statoil) halten es für möglich, in Zukunft auch Wasserstoff durch das norwegische Pipeline-Netz zu transportieren.

Der Wasserstoff könnte dann auch durch das norwegische Pipeline-Netz transportiert werden. Equinor-Manager Tor Martin Anfinnsen geht davon aus, dass die benötigte Technik in fünf bis sieben Jahren verfügbar ist.

Auch die Niederlande und Schottland wollen ins Geschäft mit dem CO2 einsteigen

Die Niederlande und Schottland, die anderen beiden Nordseeanrainer mit großen Öl- und Erdgasvorkommen, verfolgen ähnliche Pläne wie Norwegen. So versichert Stuart McKay , der in der schottischen Regionalregierung zuständig ist, dass Schottland über mehr CO2-Speicher verfüge, als es jemals selber füllen könnte. Einige der Speicher seien größer als Belgien.

Auch die Idee, sauberen Wasserstoff durch die Abscheidung von Kohlenstoff aus Erdgas zu erzeugen, wird in Schottland verfolgt. Anders als in Norwegen soll der Wasserstoff dann aber nicht exportiert werden, sondern peu à peu das Erdgas aus den einheimischen Versorgungsleitungen verdrängen.

Aus Brüssel kommt Rückenwind für die Endlagerung von Treibhausgas

Für Forschung und Entwicklung der nötigen Technik hat die EU-Kommission bereits mehr als zwei Milliarden Euro aus dem Verkauf von CO2-Emissionsrechten zur Verfügung gestellt. Allerdings wurde ein Großteil der Mittel bisher nicht abgerufen. Von sechs Demonstrationsanlagen, die eigentlich schon 2015 in Betrieb gehen sollten, wurde bisher keine einzige gebaut. Der Preis, den Unternehmen für den Ausstoß von Treibhausgasen zahlen müssen, ist einfach noch viel zu niedrig, um Investitionen in die CCS-Technik wirtschaftlich attraktiv zu machen.