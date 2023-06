Einwanderung – Was uns für Migranten attraktiv macht

Die Bundesrepublik wirbt um qualifizierte Arbeitsmigranten. Doch ihr Weg ist gepflastert mit bürokratischen Hürden, Sprachproblemen und Heimweh.

2015 erreichte die Zuwanderung nach Deutschland ihren bisherigen Höhepunkt: Gut zwei Millionen Menschen kamen – die meisten aus dem EU-Ausland, vor allem aus Rumänien, Polen, Bulgarien und Kroatien. Doch nur rund 40 Prozent der Migranten, die in den letzten Jahren aus Europa nach Deutschland kamen, sind dann auch geblieben. Oft ist das Heimweh zu groß oder die Sehnsucht nach der Familie.

Dabei sind die Bedingungen jetzt deutlich besser als Mitte der 50er-Jahre, als der rasante Wirtschaftsaufschwung in Deutschland zu den ersten Anwerbeabkommen für Arbeitsmigranten geführt hatte. Damals kamen die sogenannten Gastarbeiter aus Spanien, Italien und Griechenland, später zusätzlich aus der Türkei, aus Marokko und Jugoslawien.

Arbeitsmigration durch die Wirtschaftskrise

Als der Boom vorbei war und Deutschland 1973 die Arbeitsmigration mit dem Anwerbestopp beenden wollte, entschieden sich viele zu bleiben. Denn es war unklar, ob sie nach einer Rückkehr ins Heimatland wieder nach Deutschland einreisen könnten. Außerdem gab es in der Türkei für Rückkehrer kaum Job-Perspektiven. Bis zum Anwerbestopp 1973 hatten allein aus der Türkei rund 700.000 Menschen in deutschen Unternehmen angeheuert. Heute leben bei uns rund drei Millionen Menschen mit türkischem Hintergrund.

Keine Integrationsbemühungen des Staates für Gastarbeiter

Die Integration der Zuwanderungsbevölkerung insgesamt verlief quasi unbemerkt. Und das, obwohl die Regierung die Einwanderer zunächst nur als "Gastarbeiter" betrachtet und versäumt hatte, Hilfen zur Integration anzubieten. Das zeigte sich besonders deutlich, als immer mehr Familienangehörige nachzogen. Die Schulen waren nicht auf die Förderung der Migrantenkinder eingestellt. Sie erreichten häufig keinen Schulabschluss und hatten dann in der zweiten Generation mit geringer Bildung Probleme auf dem Arbeitsmarkt. Dazu kamen Identifikationsprobleme für die Jugendlichen.

Dass man die Fehler aus der Zeit der Gastarbeiteranwerbung nicht wiederholen sollte, darüber sind sich Politik und Experten in Deutschland weitgehend einig. Vielmehr will man als Arbeitsmarkt für gut Qualifizierte attraktiv sein und mit guter Beratung und Hilfen zur Integration die passenden Arbeitskräfte nach Deutschland holen.

Arbeitsmigranten aus dem Balkan

Zwei Drittel der Arbeitsmigranten in Deutschland kommen aus der EU, doch es gibt auch andere Interessenten. Menschen aus den meisten Ländern des Westbalkan, die in Deutschland arbeiten wollten, konnten das vor 2015 häufig nur, indem sie Asyl beantragten. Doch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge lehnte fast alle Anträge ab. Als sich 2015 die Arbeitsmarktlage in Deutschland verbessert hatte, startete die Bundesregierung eines von mehreren Programmen, um qualifizierten Arbeitsmigranten vom Westbalkan den Weg nach Deutschland zu ebnen. Rund 50.000 Albaner, Bosnier, Serben, Montenegriner, Mazedonier und Kosovaren erhielten daraufhin 2016 eine Arbeitserlaubnis. Das waren dreimal so viele Männern und Frauen vom Westbalkan wie im Jahr zuvor.

Deutschlands Attraktivität für Arbeitsmigranten steht auf wackligen Füßen. Migranten aus Polen sind früher am liebsten nach England oder Irland gegangen, Bulgaren und Rumänen vor allem nach Spanien und Italien. Dass Deutschland nun ihr "Lieblingsland" wurde, hat vor allem damit zu tun, dass sich in den anderen Ländern die Bedingungen verschlechtert haben und weniger damit, dass es ihnen in Deutschland so gut ginge. „Wenn sich diese Länder auch nur halbwegs wirtschaftlich erholen, wird das Wanderungspotenzial stark zurückgehen“, erklärt Herbert Brücker, Migrationsforscher am IAB, dem Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung in Nürnberg. Dieses Defizit müsste man dann mit Migranten aus Drittstaaten ausgleichen.

Die Bundesagentur für Werbung wirbt um Facharbeiter

Die Bundesagentur für Arbeit versucht deshalb, mit Marketingstrategien außerhalb Europas um Arbeitsmigranten zu werben. Zum Beispiel mit der Kampagne "Make it in Germany". Auf dem Onlineportal wirbt die Agentur mit Deutschlands Verlässlichkeit, Innovationskraft, Sicherheit und vielen anderen Attributen. Die ZAV versucht, alle geeigneten Bewerber, die sich bei ihr melden, fit zu machen für den deutschen Arbeitsmarkt.

Ein Problem stellt die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse dar. Weil diese in Deutschland, wie Guido Geiss vom Projekt „Oportunidad“ sagt, immer noch fast unmöglich sei, hatte die Caritas sich von Anfang an entschlossen, eine Ausbildung anzubieten. Das Konzept des Projektes sah aber vor, dass die Teilnehmer parallel dazu auch noch Deutsch lernten und ein Praktikum im Altenheim absolvierten. Etwas Flexibilität von Seiten der Behörden wäre also hilfreich gewesen. Die gab es aber immer nur, wenn einzelne Personen sich besonders engagierten.

Diejenigen, die ohne Qualifikation auf den deutschen Arbeitsmarkt kommen, bedürfen der größten Integrationsanstrengungen. Das betrifft vor allem die große Zahl der Flüchtlinge, die in letzter Zeit eingereist sind. Die meisten von ihnen stammen aus Syrien, dem Irak und Afghanistan. 70 Prozent haben keine abgeschlossene Berufsausbildung und etwa ein Viertel ist gar nicht oder nur kurz zur Schule gegangen.

Was Arbeitsmarktexperten jedoch optimistisch stimmt, ist die Tatsache, dass die meisten Flüchtlinge jung sind. Drei Viertel sind unter 35 Jahren, über die Hälfte sogar unter 25. Sie können also noch eine Ausbildung machen. Dennoch wird es Jahre dauern, bis Flüchtlinge die Fachkräfte von morgen sind.

