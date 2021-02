75.000 Menschen sterben in Deutschland jedes Jahr an einer Sepsis, also einer Blutvergiftung. Sie ist genauso gefährlich wie ein Schlaganfall oder Herzinfarkt, wird aber oft zu spät erkannt. Dabei gibt der Körper deutliche Warnsignale. Ralf Caspary im Gespräch mit Prof. Konrad Reinhart, Vorsitzender der Sepsis-Stiftung. mehr...