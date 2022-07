Eine App zum Geburtstag: daheim_rlp für den Blick in die Zukunft von Rheinland-Pfalz

Zum 75. Landesgeburtstag hat sich Rheinland-Pfalz von der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz und dem Institut für Mediengestaltung der Hochschule Mainz eine App programmieren lassen. Anhand von Fragen wie „Wie möchtest du wohnen?“ oder „Wie möchtest du dich fortbewegen?“ können die Nutzer*innen in ihre Zukunft blicken und erhalten zum Abschluss des Fragenkatalogs eine Auswertung der kreativen Art.

Sich selbst als Teil der Gesellschaft verstehen

„Bau dir deine Stadt“ ist das Motto, unter dem die erste App für ganz Rheinland-Pfalz entstanden ist. Kein Wunder also, dass das Seminar, das über 20 Studierende des Studiengangs Zeitbasierte Medien der Hochschule Mainz dazu inspirierte, Creative Future heißt.

„Das Ziel der App ist, dass wir selbst uns als Teil einer Gesellschaft verstehen, die sich über die Zukunft Gedanken macht und nicht alles „nur“ über die Politik bestimmt und gesteuert wird.“ erzählt Anja Stöffler, die Professorin, die die App zusammen mit den Studierenden entwickelt hat.

Eine persönliche Collage zum Abschluss

Öffnet man die App daheim_rlp auf dem Smartphone, gelangt man nach Angabe eines Namens und der eigenen Postleitzahl direkt zum Fragenkatalog, der aus acht inhaltlichen Fragen besteht.

Das Besondere: Jede Antwort wird in eine Grafik transferiert und so erhält man am Ende des Fragenkatalogs eine persönliche Collage, in die man noch ein Foto von sich selbst einfügen kann. Es entsteht also ein Bild von sich selbst, inmitten der eigenen Zukunftsvisionen.

Die dafür erstellten 400 Grafiken wurden ebenfalls von den Studierenden kreiert und auf die einzelnen Antworten abgestimmt. So wurde beispielsweise für das Tiny House, als Antwortmöglichkeit auf die Frage wie man wohnen möchte, eine kleine Schnecke auf Rädern erstellt.

Datenschutz spielt eine besondere Rolle

Neben dem eigenen Unterhaltungsfaktor, ist auch das Thema Datenschutz sehr wichtig für die App: „Es lässt sich nicht ein einzelner User oder eine einzelne Userin rekonstruieren, selbst den Namen, den ich mir gebe, kann ich ja erfinden, das muss ja nicht authentisch sein, wichtig ist eine authentische Wiedergabe der Postleitzahl, sonst ist das für uns eine verlorene Eingabe.“ erzählt Heike Arend, die Geschäftsführerin der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz.

Was mit der Auswertung geschieht, ist noch unklar

Wenn viele Menschen über die App mitmachen, könnte eine statistische Auswertung dennoch besonders interessant sein und veröffentlicht werden. Die App regt Nutzende an, sich über die eigene Zukunft Gedanken zu machen und auch, inwieweit oder in welcher Form man etwas zum Thema Nachhaltigkeit und dem Klimaschutz beitragen möchte.

Aus künstlerischer Sicht erhält man nach Beantwortung der Fragen auf jeden Fall ein inspirierendes Ergebnis. Aber ob mit den Daten nach der Auswertung tatsächlich Projekte angestoßen werden, ist noch nicht klar.