Ein „Wellnesshotel“ der ganz besonderen Art.: In seiner Bäckerstube bietet der Schweizer Martin Mayer die Pflege und Versorgung werdender Brote an. Sauerteige von Hobbybäcker*innen können in Mayers „Hotel“ einquartiert werden, wo sie fachmännisch gefüttert und versorgt werden.