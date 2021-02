Seinen Ausgang nahm das Corona-Lungenvirus im Dezember in China, in Wuhan, der Hauptstadt der Provinz Hubei. Inzwischen normalisiert sich das Leben in China langsam. Seit Tagen geht die offizielle Zahl der Neuinfektionen deutlich zurück.



Selbst die Bewohner der seit sechs Wochen lang abgeschotteten Provinz Hubei können damit rechnen, bald wieder reisen zu können. Die Führung in Peking verkauft ihren Kampf gegen das Virus als riesige Erfolgsgeschichte. Doch das stimmt so nicht, kommentiert unser China-Korrespondent Steffen Wurzel. mehr...