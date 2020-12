Angesichts astronomischer Immobilienpreise und hoher Mieten gerät eine Frage völlig aus den Augen: Wie das Leben in den eigenen vier Wänden eigentlich aussehen soll. Das Vitra-Design-Museum in Weil am Rhein fragt deshalb: Wie wollen wir wohnen? 20 „visionäre“ Interieurs sollen die Entwicklung neuer Wohn-Ideen der letzten 100 Jahre in Erinnerung rufen und zeigen, dass es mehr Möglichkeiten gibt als den Einheitsbrei aus dem Möbelmarkt. Das reicht von Bauhaus-Konzepten der 1920er Jahre über Fabrik-Etagen und Loft-Wohnungen der 1970er bis in die ökologisch bewusstere Gegenwart. „Home Stories“ heißt die Ausstellung in Weil am Rhein. mehr...