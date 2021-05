Das rheinland-pfälzische Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur gibt es nicht mehr. Die Kultur wurde in das Ministerium für Familie, Frauen und Integration geschoben und die Wissenschaft kommt zur Gesundheit. Eine nachvollziehbare Idee mitten in einer Pandemie – aber was ist eigentlich mit den Geisteswissenschaften? Das ist gar nicht so abwegig wie es zuerst scheinen mag, denn auch die sind gemeinsam mit der Gesundheit gut zu gebrauchen.

Auch Geisteswissenschaften passen zur Gesundheit Dass Wissenschaft und Gesundheit eine Einheit bilden müssen, leuchtet nach dem vergangenen Jahr unmittelbar ein. Das Ministerium für Gesundheit und Wissenschaft soll ja aber länger bestehen als uns diese elende Pandemie noch begleiten wird, doch vielleicht kommen neue Krankheiten auf uns zu und dann sind wir richtig gut vorbereitet. Aber: Ist Wissenschaft nicht ein bisschen mehr als die Frage, wie Medizin zusammengerührt, Arme geschient oder Viren bekämpft werden? Stimmt, da war noch was: die Geisteswissenschaften! Aber auch die sind gemeinsam mit der Gesundheit gut aufgehoben, wie die alten Lateiner wissen: Mens sana in corpore sano, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Rheinland-pfälzisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur wird zerschlagen Studierende des Künstlerhauses Schloss Balmoral könnten Krankhausflure gestalten Das neue Ministerium zeigt den Weg zu einer ganzheitlichen Gesundheit der Menschen in Rheinland-Pfalz, indem es die Gesundheit mithilfe der Wissenschaft schöner, abwechslungsreicher und ansprechender macht und zwar überall dort, wo Gesundheit gepflegt wird, in Arztpraxen, Kliniken und Pflegeheimen. Künstlerische Erzeugnisse findet man dort auch heute schon vereinzelt, aber es geht noch besser als Kalenderblätter zu rahmen: Lassen wir doch die Kunststudierenden oder Gäste aus dem Künstlerhaus Schloss Balmoral die Flure der Krankenhäuser gestalten. Schmuckdesign aus Idar-Oberstein ziert jeden weißen Kittel, oder kleiden wir das Pflegepersonal doch gleich in Kreationen des Trierer Modedesign-Studiengangs. SWR Aktuell: Umstrittene Zweiteilung des Kulturministeriums Video herunterladen (3,3 MB | MP4) Poetry Slam Workshops gegen Alzheimer Überhaupt die Mode: Gesunde Mode, die den Körper nicht langfristig deformiert, bequem ist und auch noch gut aussieht, ist eine Marktlücke, die bislang niemand füllen konnte. Studierende aus Höhr-Grenzhausen könnten die Ergotherapie in Reha-Kliniken auf ein völlig neues Niveau heben, Schluss mit Aschenbechern und Windlichtern, hier wird Keramik-Kunst gemacht! Eine große Bedeutung kommt natürlich den Alten- und Pflegeheime zu: Wie positiv Musik und Literatur sich im Alter auswirken, ist ja schon längst erwiesen, nun kann es endlich in die Praxis umgesetzt werden – und zwar von angehenden Profis. Keine vereinzelten, ehrenamtlichen Aktionen mehr, sondern Regelmäßigkeit und Verlässlichkeit sind hier die Voraussetzung für den nächsten Creditpoint im Bachelor-System: Konzerte bringen mehr Schwung in den Altennachmittag, Poetry Slam-Workshops bekämpfen Alzheimer und die Literaturwissenschaft findet sicher die richtige Leseempfehlung bei Altersdepression. Gesundheit und Wissenschaft zusammen bringen Praxis in die trockene Theorie Die ältere Generation dürfte auch zu Wort kommen: Angehende Historikerinnen und Historiker finden hier bisher ignorierte Zeitzeugen, die darauf warten interviewt zu werden. Und zieht jemand neu ins Pflegeheim, ist der Entrümpler überflüssig, denn das alte Haus wird systematisch durchforstet: nach historisch verwertbaren Dokumenten, nach kunstgeschichtlich interessanten Möbeln und die Archäologen gehen zur Sicherheit auch gleich mit. Es ist also klar: Das Zusammendenken von Gesundheit und Wissenschaft bringt die Praxis in die bisher trockene Theorie und die Patienten können sich aufgrund der geistigen Anregungen wieder mehr wie Menschen fühlen. Das beginnt selbstverständlich schon ganz früh: Dem Personalmangel im Pflegebereich begegnet man mit dualen Studiengängen, die eine Geisteswissenschaft mit einer Ausbildung kombinieren. Keine arbeitslosen Akademiker mehr in Rheinland-Pfalz So schlägt man in Rheinland-Pfalz gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Keine arbeitslosen Akademiker mehr und endlich genügend Fachkräfte, die man dann allerdings auch entsprechend bezahlen müsste. Denn die haben ja schließlich studiert.