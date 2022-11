Ein besseres Wahlrecht – Weniger Abgeordnete, mehr Vielfalt

per Mail teilen

Von Iris Volk

Mit 736 Abgeordneten ist der Deutsche Bundestag so groß wie nie zuvor, Überhang- und Ausgleichmandate haben ihn aufgebläht. Seit Jahren werden deshalb Reformvorschläge erarbeitet, erfolgreich war bisher keiner. Das Problem: Die Parlamentarier*innen entscheiden selbst über das Wahlrecht. Keine Fraktion will durch die Reform benachteiligt werden. Baden-Württemberg hat sein Wahlrecht schon nachgebessert: Den nächsten Landtag dürfen 16-Jährige mitwählen. Aber sollten vielleicht auch Kinder eine Stimme erhalten? Und wie kommen mehr Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund in die Parlamente? Die Wahlrechtsreform könnte umfassend werden.