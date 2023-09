Naturprodukt der Zukunft

SWR2 Wissen. Von Eva Wolk



Ein Hoch auf die Spinne! Auch wenn viele sich vor ihr ekeln, produziert sie doch einen wahren Wunderfaden. Spinnenseide hilft beschädigte Nerven oder chronische Wunden und Verbrennungen zu heilen.

Ein ehemaliges Klinikgebäude der Medizinischen Hochschule Hannover, Standort des "Spider Silk Laboratory", des Spinnenseidenlabors: Aus dem früheren Schwesternzimmer und dem ehemaligen Wartezimmer entstand 2006 ein Paradies für die Goldene Radnetzspinne.

Tropen in Hannover

Satte 80 Prozent Luftfeuchtigkeit bei 25 Grad, ein paar alte Grünpflanzen und abgestorbene Äste, an Wänden und Decken Malervlies, weil die Netze daran besser halten als an der glatten Wand; dazu ein Terrarium für den Nachwuchs und zwei für das lebende Futter: Fruchtfliegen, Schmeißfliegen, Heimchen.

Es ist ein Spinnenleben in absoluter Sicherheit vor Fressfeinden und anderen Gefahren in der freien Natur. In Hochzeiten beherbergt das Labor bis zu 150 Tiere. Im Spinnen-Wohnzimmer leben die erwachsenen Exemplare. Die meisten der Netze mit bis zu zwei Metern Durchmesser hängen in der Nähe der großen, hellen Fenster.

Die Biologin Dr. Sarah Strauß spricht von ihren Spinnen wie von liebgewonnenen Hausgenossen. Kompetent und hingebungsvoll geht sie mit den Tieren um, die bei anderen Ekel auslösen. Sarah Strauß hat das Forschungsprojekt mit aufgebaut. Das Spider Silk Laboratory gehört zum Labor für Regenerationsbiologie an der Klinik für Plastische und Wiederherstellungschirurgie der Medizinischen Hochschule Hannover.

Standorttreue Tiere

Die Goldene Radnetzspinne lebt in den Tropen und in Australien. Sie ist ideal für die Zwecke des Spinnenlabors, weil sie weniger aggressiv ist als andere Spinnenarten und deshalb zusammen mit ihren Artgenossen in einem Raum gehalten werden kann. Ihre Lebensdauer beträgt zwei Jahre - auch im Labor, weil es ihr hier gut geht. Die Nachzucht funktioniert problemlos. Außerdem sind die Tiere standorttreu, das heißt, sie verlassen ihre Netze nicht.

Spinnenseide produzieren: Das ist die Gegenleistung der Spinnen für das sorgenfreie Leben im Labor. Das Projekt ist aufwendig, aber lohnend: Die Eigenschaften der Seide machen sie zum Biomaterial der Zukunft, in der Medizin und in der Industrie gleichermaßen.

Ganze 0,002 Millimeter Durchmesser, dabei extrem elastisch und reißfest zugleich, bakteriostatisch – das heißt, bakterienabwehrend –, hitzestabil bis 200 Grad Celsius, biologisch abbaubar. Radnetzspinnen sind die Seidenspezialisten unter den bis heute rund 45.000 bekannten Spinnenarten. Sie stellen bis zu sieben verschiedene Seidenfäden her.

Abbaubare Fäden

Die Fäden haben manche Eigenschaften gemeinsam, unterscheiden sich aber auch wesentlich: Die Seide für die Fangspirale zum Beispiel ist sehr dehnbar, während die Sorte für den Netzrahmen und den Abseilfaden das genau nicht sein darf. Vorrangig beschäftigen sich die Wissenschaftler mit dem sogenannten Abseil- oder Haltefaden und auf seine Eignung für bestimmte medizinische Zwecke.

Bisher haben sie Nahtmaterial aus Spinnenseide zum Vernähen von Wunden entwickelt: Fäden, die bestens halten und nicht wieder entfernt werden müssen – der Körper baut sie vollständig ab. Oder neues Körpergewebe, das einzelne Zellen auf einer Matrix aus Spinnenseide bildet: zum Beispiel menschliche Haut. Auch hier gilt: Das frische zarte Gewebe kann mitsamt der Matrix implantiert werden und einheilen.

Doch der Schwerpunkt der hiesigen Spinnenseiden-Forschung liegt darauf, beschädigte Nerven zu heilen. Wenn Nerven zum Beispiel bei Unfällen durchtrennt werden, vernarbt das Körpergewebe und verhindert so, dass sie wieder zusammenwachsen können.

Die Sehnen des Achilles

Ein Venenstück aus Spinnenseide ist wie eine Tunnelröhre, die die Heilung ermöglicht: Sie wird zwischen die beiden Nervenenden gesetzt und mit ihnen vernäht. Experimente an Schafen waren schon erfolgreich: Die Forscher in Hannover durchtrennten den Tieren über eine Distanz von sechs Zentimetern die Nerven in den Hinterläufen und implantierten ihnen die mit Spinnenseide gefüllten Venen.

Sechs Monate später konnten die Tiere laufen wie zuvor. Die Vene war mitsamt Füllung rückstandsfrei abgebaut. Zwar haben Chirurgen auch bisher schon solche Venenbrücken benutzt, die mit Muskelzellen gefüllt waren. Allerdings funktionierten sie nur über sehr kleine Distanzen. Mit der Spinnenseide geht es auch über längere Strecken.

Während in Hannover mit der Original-Seide geforscht wird, wollten Wissenschaftler in Bayreuth vor allem synthetisch produzieren. Der Begriff "künstliche Spinnenseide" ist nur zum Teil richtig, denn die Moleküle werden von Bakterien hergestellt.

Implantate, Kosmetika, Gelenke

Diese Moleküle, von denen dann alle Bakterienbestandteile sorgfältig getrennt werden, bilden das Grundmaterial für den späteren, hochreinen Seidenfaden. Die Moleküle werden gefriergetrocknet zu einem weißen Pulver – eine Art Instant-Spinnenseide.

Textilien, Materialbeschichtungen, medizinisch-technische Anwendungen – die Möglichkeiten, diese künstliche Spinnenseide einzusetzen, sind noch kaum überschaubar. Die ersten echten Spinnenseiden-Produkte, Kosmetika, kamen 2014 auf den Markt.

Als nächstes sollen noch 2016 Brustimplantat-Beschichtungen aus Spinnenseide die Marktreife erreichen. Sie vermeiden Entzündungen und Abstoßungsreaktionen des Körpers. Solche Beschichtungen sind auch für andere Implantate interessant wie zum Beispiel künstliche Gelenke. Es genügt, die Implantate in die wässrige Seidenlösung einzutauchen.

Drucken von Weichgewebe

Am Lehrstuhl Biomaterialien an der Uni Bayreuth haben Thomas Scheibel und sein Team vor Kurzem eine aufregende Entwicklung präsentiert: Einen 3D-Drucker, mit dem man die künstliche Spinnenseide zusammen mit Körperzellen verdrucken kann.

Es geht auch hier darum, neues Weichgewebe entstehen zu lassen: Nervenstränge, Hautgewebe – und Herzmuskel-Gewebe. Beispiel Herzinfarkt: Zwar kann man solche Infarkte überleben; das betroffene Areal stirbt jedoch ab und kann sich nicht selbst erneuern. Das Gewebe vernarbt, Pumpleistung und Blutzirkulation leiden.

Der Gewebedruck funktioniert: Scheibel und sein Team konnten zeigen, dass 97 Prozent der Zellen diesen Verarbeitungsschritt überleben. Der Chirurg transplantiert dann dem Patienten das neue Spinnenseiden-Herzmuskelzellen-Gewebe an die Stelle, an der es durch den Infarkt Schaden genommen hat. Die Spinnenseide in diesem frischen Gewebe wird über mehrere Monate nach und nach ersetzt durch das von den neuen Zellen produzierte Gerüst.

Neuer Studiengang "Biofabrikation"

3-D-Drucker in Operationssälen sind zwar noch in weiter Ferne, aber ein realistisches Szenario. Und schon in diesem Jahr bekommt die neue Technik der "Biofabrikation" in Bayreuth einen eigenen, originären Masterstudiengang, den Thomas Scheibel "multidisziplinär" nennt.

350 Millionen Jahre Entwicklung haben die Spinnentiere und ihre Seidenfäden hinter sich. Die Forschungsergebnisse versprechen in nächster Zukunft vielfältigen Nutzen dieses außergewöhnlichen Naturprodukts.