Diese Stadt ist bei einer Zombieapokalypse am sichersten

Wir haben die Folge neu hochgeladen, jetzt sollte das Audio gut zu hören sein, da hatte sich der technische Fehlerteufel eingeschlichen, danke für die Hinweise und liebe Grüße ♥️

mit Julia Nestlen und Aeneas Rooch.

Ihre Themen sind:

• Ein Immobilienportal hat ausgerechnet, welche Stadt bei einer Zombieapokalypse am sichersten ist. Aeneas ist skeptisch. (01:38)

• In der Slowakei haben Schwäne ein Schlafmohnfeld leergefressen - mit fatalen Folgen. (07:29)

• Die Neandertaler haben in einem komplexen chemischen Prozess Klebstoff hergestellt. (15:10)

• Geschichten eines mittelalterlichen Comedian berichten von einem Killerkaninchen. Wem kommt's bekannt vor? (19:40)

Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

• Production method of the Königsaue birch tar documents cumulative culture in Neanderthals

• TikTok-Kanal Solid Science - Die Schwäne

• Entertainments from a Medieval Minstrel’s Repertoire Book

Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König