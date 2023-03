Diese psychologische Hilfe benötigen geflüchtete Menschen

Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev bereist im Moment den Südwesten Deutschlands: Heute ist er in Stuttgart, morgen in Mainz. Im SWR Tagesgespräch sagte er, bei diesen Besuchen gehe es nicht nur um Waffen, die NATO oder die EU-Mitgliedschaft: "Es geht mir in erster Linie um meine Mitbürger, um die Schutzsuchenden überall in Deutschland. Und es geht auch um die Wirtschaft. Meine Idee ist, dass wir nach einem Jahr des Krieges langsam einen weiteren Schritt machen, und dass die Deutschen auch ukrainische Waren und Produkte kaufen. Der Handel - das ist mir sehr wichtig."

Mit der deutschen Unterstützung für das ukrainische Militär ist Makeiev zufrieden: "In den letzten vier Monaten hat sich viel geändert", so der Botschafter. Die Zusammenarbeit sei nun strategischer. Generell ist Makeiev mit den Beziehungen zufrieden: "Ich genieße ein sehr offenes und ehrliches Gespräch mit Kolleginnen in der Bundesregierung und im Bundestag. Und wir führen diese Gespräche sehr vertrauensvoll. Ich brauche keine Medien, um das zum Ausdruck zu bringen, was ich in einem persönlichen Gespräch mit einem Verteidigungsminister oder einer Außenministerin tun kann", so Makeiev.