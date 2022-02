Die Zukunft der Zoos – Tierrechte und Artenschutz im Konflikt

Von Marc Bädorf

Zoos sind beliebt: 2019 hatten sie in Deutschland 45 Millionen Besucher. Doch die Haltung im Zoo füge den meisten Tierarten Leid zu, kritisieren Wissenschaftler*innen. Die Direktor*innen finden, sie hätten einen Auftrag zur Bildung und zum Arterhalt. Wer Zoos nicht gänzlich abschaffen will, kann sich diesem Ideal annähern: Die Lebensqualität der Tiere muss dort genauso hoch sein wie in Freiheit. Das wird in Deutschland auf dem Affenberg in Salem umgesetzt. Andere Zoos modernisieren sich, indem sie Gehege vergrößern und Steinböden und Gitter abschaffen.