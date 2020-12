Von Christoph Drösser

Mit Tieren zu sprechen ist ein alter Menschheitstraum. Viele Hunde- oder Katzenbesitzer sprechen zu ihren Haustieren und glauben auch genau zu verstehen, was diese sagen, wenn sie zurückbellen oder -miauen. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) könnte es nun gelingen, die Sprache von Tieren, zum Beispiel von Walen oder Elefanten, so zu entschlüsseln, dass man ihnen in ihren eigenen "Worten" antworten kann. Das klingt fantastisch, aber einige Forscher sind tatsächlich überzeugt, dass die mächtigen Werkzeuge der modernen KI uns in die Lage versetzen können, mit unseren Verwandten im Tierreich in Dialog zu treten.