Die Roma in Europa – Wie Sinti, Roma und Gitanes heute leben (1/3)

Von Tassilo Hummel

Mit schätzungsweise 10 bis 12 Millionen sind Sinti und Roma die größte Minderheit Europas. Sichtbar werden sie oft nur als Erntehelferin auf den Feldern oder als Bettler in den Fußgängerzonen. Dabei gehen viele einer regulären Arbeit nach, leben in Wohnblocks der Großstädte oder in abgeschiedenen Gemeinschaften auf dem Land. Weil sie nach wie vor mit Diskriminierung rechnen, verbergen viele ihre Identität. Ihre Sprache, das Romanes, und ihre Traditionen hüten die Romvölker. Wie leben Sinti in Deutschland, Roma und Kalderasch in Rumänien und Gitanes in Südfrankreich?

(Teil 2, Donnerstag, 7. April 2022, 8.30 Uhr)