Die Resilienzforscherin Prof. Michèle Wessa vom Leibniz-Institut in Mainz

„Kunst für alle“: Dieses Konzept hat Joseph Beuys in idealer Weise mit seinen Multiples umgesetzt. Kostengünstig produziert, brachte er sie in großer Auflage unters Volk. Sich selbst sah er als „Sender“, die Multiples bezeichnete er als „Antennen“, die seine Ideen verbreiten sollten in der Welt. Viele Multiples entstanden in Zusammenarbeit mit der Edition Staeck in Heidelberg, die sie auch heute noch vertreibt. mehr...