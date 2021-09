Von Felix Heidenreich

Es stehen Wahlen an in Deutschland. Bereits jetzt, in der Sommerpause, wird der Wahlkampf vorbereitet, Plakate gedruckt, Reden geschrieben, Fernsehspots gedreht und Inhalte für das Marketing in den sozialen Medien produziert. Ab September beginnt der Kampf um jede Stimme. Wie hat sich unsere Praxis des Wählens entwickelt? Halten Wahlen wirklich, was sie versprechen? Antworten gibt der Politikwissenschaftler Felix Heidenreich von der Universität Stuttgart.

Manuskript zur Sendung