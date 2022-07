Die Olympischen Spiele 1972 – Münchens Sommertragödie

Von Michael Kuhlmann

Am 5. September 1972 werden die Olympischen Spiele in München vom Terror überschattet. Palästinensische Attentäter überfallen das israelische Team und ermorden elf Sportler. Der Befreiungsversuch misslingt. Dabei hatten die Spiele so gut begonnen: in einem ungewohnten, kosmopolitischen Geist. Olympia in der Bundesrepublik, das war 27 Jahre nach der NS-Diktatur ein bewusster Gegen-Entwurf zu den Nazi-Spielen von Berlin 1936. Eine Woche lang begeisterte München die Welt. Doch dann blieben die "heiteren Spiele" des Sommers 1972 als "schwarzer September" in Erinnerung.