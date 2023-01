Auf Widerstand stößt die Atomindustrie in den USA in den selbstverwalteten Gebieten der indigenen Bevölkerung: Auf dem Territorium vieler Reservate sind die Altlasten früheren Uran-Abbaus nicht beseitigt. An den Spätfolgen leiden die Bewohner noch immer. Entsprechend setzen sie sich gegen weitere Minen zur Wehr.