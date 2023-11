Die Mode von Jil Sander – Minimalistisch, nachhaltig, androgyn

1968 gründet Jil Sander in Hamburg ihre eigene Marke und hebt sich von den Designs ihrer männlichen Kollegen in Paris ab: Nicht dekorativ, sondern funktional ist ihre Mode. Denn sie wollte moderne, berufstätige, unabhängige Frauen einkleiden.



Am 27. November 1943 wurde die deutsche Designerin geboren.

Jil Sander erhält mit 24 einen hohen Kredit und macht sich selbständig

24 Jahren alt ist Heidemarie Jiline Sander, als sie 1968 den Sprung in die Selbstständigkeit wagt. Sie verkauft ihren VW-Käfer und nimmt einen Kredit in Höhe von 200.000 Mark auf. Ihre Idee: Moderne Mode nach Hamburg bringen. Ein schlichtes, aber für die damalige Zeit ungewöhnliches Konzept. Und sie tut das zu einer Zeit, als verheiratete Frauen die Erlaubnis ihres Ehemannes brauchten, um arbeiten gehen zu dürfen. Ihre Boutique eröffnet sie in der Hamburger Milchstraße. Und sie arbeitet an ihrer ersten Kollektion.

Ingeborg Harms, Professorin für Designtheorie an der Universität der Künste Berlin, nennt Sander eine "Nachkriegspraktikerin": 1943 in Wesselburen in Schleswig-Holstein geboren, musste sie die Dinge früh selbst in die Hand nehmen. Und Alfons Kaiser, Modeexperte bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, weiß:

Sie war wirklich in arme Verhältnisse geboren worden und musste sich zeitlebens [...] eine Art Schutz aufbauen gegen die Zumutungen des Lebens.

Jil Sander hatte zunächst als Moderedakteurin bei den Zeitschriften "Constanze" und "Petra" gearbeitet. Eine ihrer Aufgaben war es, die neuesten Trends zu präsentieren. In alten Ausgaben der "Constanze" sieht man Frauen im Kleidchen mit Taillengürtel, mit weitem Kragen, Rüschchen, bunten Prints und in kräftigen Farben: Genau das, was Sander nicht wollte.

Einflüsse aus London: weg von Wespentaille und allem Püppchenhaften

Sie sei, so Alfons Kaiser, in ihrer Jugend beeinflusst worden – von den Entwicklungen der 1960er, insbesondere denen aus London mit der Portobello Road oder der Kings Road. Dort hatten ab den frühen 1970ern Malcolm McLaren und Vivienne Westwood einen Kleiderladen.

Jil Sander denkt nach vorne, grenzt sich ab, auch von den Modeschöpfern ihrer Zeit. Besonders von einem Kollegen: Christian Dior. Er hüllte Frauen in meterweise Stoff, schnürte ihnen eine Wespentaille und drehte so mal eben die zarten Fortschritte der Emanzipation um Jahre zurück. "New Look" wurde dieser Stil dann auch noch genannt.

Ein Modell trägt 1947 eine Kreation im New Look von Christian Dior. Charakteristisch ist u.a. die Wespentaille. Jil Sander setzte sich in ihren Entwürfen davon ab. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / ASSOCIATED PRESS | -

Für mich stand von Anfang fest, dass ich Frauen anziehen wollte, die sich auf der einen Seite nicht püppchenhaft verkleiden wollten und auf der anderen Seite feminin und attraktiv sein wollten.

Selbstbewusstsein für Frauen durch funktionale Mode und edle Stoffe

Kleidung, die funktioniert. Aus langlebigen, hochwertigen Stoffen. Mode, die der Trägerin zu mehr Selbstbewusstsein verhilft, weil sie sie kleidet und nicht verkleidet: Das sind die Grundideen.

Ich ziehe eine Frau an, die intelligent ist, die mit beiden Beinen im Leben steht, ob sie jetzt berufstätig ist oder eine Frau mit vielen Kindern. Ich glaube, dass die Frau, die ich sehe, eine sehr selbstbewusste, starke Frau ist.

Angelehnt hat sich Jil Sander mit ihren Enwürfen auch an das Bauhaus mit seinem zeitlos-funktionalem Design. Und Mode-Wegbereiterinnen wie Coco Chanel, die Jil Sander selbst ein Vorbild nennt und die in den 1920er Jahren mit dem Ringelpullover, der luftigen Hose und dem Kurzhaarschnitt die Frauen befreit. Jil Sander denkt global. Und sie greift ihrer Zeit voraus. Sie übernimmt Elemente aus der Herrenmode: Der Anzug, das weiße Hemd, Kleidungsstücke, die sehr androgyn wirken.

Qualität, die man sich leisten können muss

Die studierte Textilingenieurin legt von Anfang an besonderes Augenmerk auf die Qualität der Materialien. Mit dem, was ihr auf Stoffmessen angeboten wird, ist Jil Sander aber selten zufrieden. In Italien findet sie die Stoffe, die ihren Vorstellungen entsprechen.

Allerdings: 2.500 D-Mark für einen Anzug, 900 D-Mark für einen Seidenpullover – Jil Sanders Mode ist Luxus, den sich nur wenige leisten konnten und können. Aber ihr Konzept sei nachhaltig gewesen, sagt Patrick Pendiuk, Modechef der deutschen Vogue:

Ihre Idee war, Mode zu machen, die [...] so perfekt ist, dass man kein einziges Teil der gleichen Kategorie mehr braucht. Wenn man die perfekte Lederjacke gefunden hat oder die perfekte Hose oder die Handtasche, braucht man kein Item dieser gleichen Kategorie mehr [...] Und mit Qualität und sauberer, guter Verarbeitung kommt auch das Thema Haltbarkeit einem zugute, weil die Sachen länger halten. Und wenn doch mal was passiert, kann man sie einfacher reparieren und es ist ein langlebiges, hochwertiges Produkt.

Modeschöpferin Jil Sander mit einer Stoffmuster-Kollektion, aufgenommen zu Beginn ihrer Designer-Karriere (undatiertes Foto). Sie setzte in den 1980ern auf minimalistische Schnitte, gut kombinierbare Farben und hochwertige Materialien. dpa Bildfunk picture-alliance/ dpa | Db

Weltweit erfolgreiche Geschäftsfrau

120 Boutiquen hat Jil Sander weltweit aufgebaut, 20 Millionen D-Mark Jahresumsatz macht ihre Firma damals. Jil Sander ist Ende 30, die erste deutsche Frau, die ihr Unternehmen 1989 an die Börse bringen wird. Eine Selfmade-Woman. Und je mehr Erfolg sie hat, desto mehr bekommt sie den Sexismus der Männer zu spüren, die mit diesem Erfolg offenbar nicht umgehen können.

1999 verkauft Jil Sander ihr Unternehmen an Prada. Sie soll weiterhin für die Mode ihrer Marke zuständig sein. Aber es klappt offenbar nicht mit der Prada-Familie. Schon nach wenigen Monaten verlässt Jil Sander das nach ihr benannte Label "Jil Sander". Warum? Darüber hat sie sich nie öffentlich geäußert. Auch Prada bewahrt Stillschweigen. Ohne sie als Chefdesignerin fiel es der Marke schwer, das Niveau zu halten. Die Kritiken sind schlecht, die Verkaufszahlen gehen runter. Noch zwei Mal wird Jil Sander zurückkommen, 2003 und 2012. Doch immer nur für kurze Zeit.

In den 2000ern kooperiert sie mit dem japanischen Moderiesen Uniqlo. Unter dem Namen "+J" bringt sie mehrere Kollektionen heraus: Blazer, klassische Blusen, Kaschmirpullover. Auch hier legt sie ihr Augenmerk auf Qualität, Schnitt und Kombinierbarkeit.

Und was bleibt von Jil Sander, die die Mode revolutioniert hat? Alfons Kaiser meint:

Jil Sander ist in dieser Stringenz, in ihrer sehr klaren Sicht, in ihrer Vision [...] einzigartig. Aber andersherum ist es so, dass man [...] durch die Konzentration auf nachhaltige Mode, auf Vintage-Mode, auf Mode, die ökologisch möglichst einen kleinen Fußabdruck hinterlässt, dass diese Konzentration aufs Nachhaltige ihre Zeit auch in einem ganzen anderen Licht erscheinen lässt.

Manuskript zur Sendung