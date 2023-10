Die Mode von Jil Sander – Minimalistisch, nachhaltig, androgyn

Von Kristine Harthauer

1968 gründet Jil Sander in Hamburg die nach ihr benannte Marke. Von Anfang an hebt sie sich damit von den Designs ihrer männlichen Kollegen in Paris ab: Nicht dekorativ, sondern funktional ist ihre Mode. Jil Sander kleidet die moderne, berufstätige und unabhängige Frau ein. Mit zeitlosen Schnitten und hochwertigen Materialen ist sie ihrer Zeit voraus: nachhaltig, androgyn, feministisch - diese Schlagworte unserer Gegenwart prägte Jil Sander mit ihren Kollektionen. Am 27. November 1943 wurde die deutsche Designerin geboren.