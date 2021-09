Wie gesund ist die Suppe in der Tüte? Welches Müsli ist gesünder? Schnelle und klare Antwort will da der Nutri-Score geben, der im November in Deutschland eingeführt werden soll. Ein Nährwert-Logo auf der Produkt-Vorderseite, das Angaben zum Energiegehalt und zu Nährwerten wie Fett, Zucker oder Salz macht. Der Nutri-Score besteht aus einer 5-stufigen Farbskala mit den Buchstaben A bis E – wobei das grüne „A” für die günstigste und rote „E” für die ungünstigste Nährwertbilanz stehen. Bleibt noch die Frage, wo der Begriff herkommt. Antwort darauf gibt Annette Klosa-Kückelhaus, Leiterin des Programmbereichs Lexikografie und Sprachdokumentation am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim. mehr...