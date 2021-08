In der Schweiz galt Johann August Sutter für lange Zeit als Vorzeigepionier. Der Kaufmann wanderte nach Kalifornien, wo er dort zum Großgrundbesitzer wurde. Nicht nur das: Er gründete eine Privatkolonie namens Neu-Helvetien. Dann wurde festgestellt, dass er Sklaverei betrieben hatte und Frauen und Kinder misshandelte.

Sutter legte den Grundstein der kalifornischen Stadt Sacramento

Idyllisch liegt das Dorf Rünenberg 26 km südöstlich von Basel. Mitten im Ort, an einem kleinen Weiher, erinnert ein teils mit Efeu überwachsener Findling an Johann August Sutter. Ein Kupferrelief zeigt ein Porträt des Schweizers, der von 1803 bis 1880 lebte.

Weit über Rünenberg hinaus, wo Sutter seinen Heimatort hatte, aber wo er nie lebte, ist er als Eroberer, General und Vorzeigepionier bekannt. Johann August Sutter legte den Grundstein für die heutige Hauptstadt Kaliforniens Sacramento.

1848 wurde auf seinem Land Gold gefunden, was den kalifornischen Goldrausch auslöste. In Filmen, Büchern, Theaterstücken und auch mit Produkten wird an die schillernde Gestalt erinnert.

Ausbeutung, Misshandlung, Menschenhandel und Sklaverei

Doch es gibt jede Menge Schatten. Sutter hat Dörfer von Indigenen überfallen, die Menschen versklavt, ausgebeutet und misshandelt. Das ist dokumentiert, weiß Historikerin Rachel Huber: „Er hat diese Männer, Frauen und Kinder eigentlich gehalten wie Vieh. Die mussten in käfigartigen Räumen die Nacht verbringen. Da wurden sie auch eingeschlossen. Am Tag wurden sie wie Schweine an einem Trog gefüttert. Da wurde ein Trog in die gleißend heiße Sonne gestellt. Dann gab es da so ein bisschen Weizenreste.“

Die Historikerin, die über Sutter geforscht und publiziert hat, berichtet, dass der immer wieder verschuldete Pionier außerdem mit Kindern amerikanischer Ureinwohner*innen gehandelt hatte.

Die Black-Lives-Matter-Bewegung brachte die Diskussion um Sutter-Denkmale in Fahrt

Als im Zuge der Black-Lives-Matter-Bewegung weltweit kritischer denn je auf die koloniale Vergangenheit geschaut wurde, wurde im kalifornischen Sacramento auf eine Sutter-Statue ein Farbanschlag verübt.

Kurz darauf wurde das in den 80er Jahren vom Kanton Basel-Land finanzierte Denkmal entfernt. „Weg damit!“ forderten Schweizer Jusos in einer viel beachteten Aktion auch für den Findling im Dorf Rünenberg - erzählt der sozialdemokratische Landrat Jan Kirchmayr: Ja also die Jungsozialistinnen und Jungsozialisten haben in einer Nacht-und-Nebel-Aktion das Denkmal eigentlich verhüllt und haben darauf hingewiesen, dass wir auch im Kanton Basel-Landschaft jemand haben, der eine dunkle Vergangenheit hat und der einfach einseitig glorifiziert wird und dass das problematisch ist."

Das bloße Entfernen von Denkmälern ist nicht genug

Das Denkmal zu entfernen, hält Jan Kirchmeyr allerdings nicht für eine gute Lösung: „Ich bin kein Fan davon, wenn man Geschichte und solche Denkmäler einfach auslöscht, sondern ich finde, man muss das in einen Gesamtkontext einbetten, d.h. dass wir nicht nur die Sonnenseiten von einer Person zeigen, von Johann August Sutter, sondern dass wir auch seine Schattenseite aufzeigen.“

Genau das geschieht inzwischen. Am Monument in Rünenberg wurden zwei Tafeln angebracht, die auf die schillernde Seite und die Kehrseite des Johann August Sutter hinweisen. Außerdem hat Sozialdemokrat Kirchmayr in seinem Kanton eine Aufarbeitung des offiziellen Umgangs mit der umstrittenen Persönlichkeit angestoßen.